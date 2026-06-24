به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و همچنین محدوده مکارود سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران – شمال نیز مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه با ترافیک سنگین مواجه است و تردد خودروها به کندی انجام می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل رینه تا گزنک سنگین است. همچنین در محدوده سه‌راهی چلاو در هر دو مسیر رفت و برگشت، بار ترافیکی پرحجمی مشاهده می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محور فیروزکوه تصریح کرد: ترافیک در مسیر جنوب به شمال این محور، به‌ویژه در محدوده شهرهای دماوند و پل سفید سنگین گزارش شده است.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – رشت خبر داد و گفت: در این محور حدفاصل بک‌باغی تا تونل شیرین‌سو و همچنین در محدوده‌های دولت‌آباد و امامزاده هاشم، تردد خودروها با کندی همراه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در مقابل، تردد در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس در هر دو مسیر رفت و برگشت، آزادراه رشت – قزوین، آزادراه تهران – شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب و همچنین محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی کشور تأکید کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و تردد در آن‌ها در شرایط عادی جوی جریان دارد.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.

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