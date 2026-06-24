هشدار نارنجی هواشناسی برای بارش و گرد و خاک

به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز (چهارشنبه) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال سمنان، زنجان و ارتفاعات تهران، البرز و قزوین، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد تگرگ رخ خواهد داد. این شرایط فردا در بخش‌هایی از شمال‌غرب، شمال‌شرق و سواحل دریای خزر نیز تداوم می‌یابد.

همچنین طی پنج روز آینده در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، رشد ابرهای همرفتی، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی در هشدار نخست خود اعلام کرد سامانه بارشی فعال از چهارشنبه تا جمعه، نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات گیلان، مازندران و گلستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر اثر فعالیت این سامانه، احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلاب محلی، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در حمل‌ونقل، کاهش دید، وقوع صاعقه، بارش تگرگ، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و شکستن درختان فرسوده وجود دارد.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت‌های کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی و سفرهای غیرضروری خودداری کرده و دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز در آمادگی کامل باشند.

در هشدار دوم نیز نسبت به تشدید گرادیان فشاری و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک از چهارشنبه تا جمعه در استان‌های قم، تهران، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از اصفهان هشدار داده شده است.

بر اساس این گزارش، کاهش کیفیت هوا، افت شعاع دید، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت، داربست‌ها و محصولات کشاورزی از مهم‌ترین پیامدهای این مخاطره خواهد بود.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد امروز شرایط برای شکل‌گیری توده گرد و خاک بر فراز کشور عراق و انتقال آن به مناطق غربی و جنوب‌غربی ایران مهیاست که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق شود.

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