جزئیات برنامه شهرداری تهران در آیین وداع و تشییع رهبر شهید
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران، از تشکیل ۱۶ قرارگاه تخصصی برای پشتیبانی از مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا غلامزاده، در نشست هماهنگی و برنامهریزی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: کلیت مراسم تشییع تحت مدیریت ستادی است که مجموعه بیت و دفتر نشر در آن حضور دارند و در تهران نیز تصمیمگیریها با هماهنگی سپاه تهران و آن مجموعه انجام میشود. در حوزه خدمات نیز شهرداری بهعنوان متولی خدمترسانی فعالیت میکند.
وی افزود: اطلاعرسانی کل فرایند بر عهده شهرداری نیست و بخشهای مختلف مسئولیتهای مستقلی در این زمینه دارند.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران ادامه داد: در شهرداری تهران ۱۶ قرارگاه برای مدیریت امور مختلف ایجاد شده است که یکی از آنها در حوزه خدمات شهری، یکی در حوزه اسکان و دیگری در حوزه حملونقل فعالیت میکند. همچنین برخی قرارگاهها بهصورت تخصصیتر تعریف شدهاند؛ بهعنوان مثال خانم اردبیلی مسئولیت قرارگاه زنان و خانواده را بر عهده دارد.
وی با اشاره به وظایف قرارگاه حملونقل اظهار کرد: اصل فعالیت این قرارگاه، مسدودسازی مسیرها، تدارک جابهجاییها و تدبیر مسیرهای تردد است که توسط مجموعه حملونقل انجام میشود. در حوزه اطلاعرسانی نیز بخشی از اقدامات برای شهروندان تهرانی و بخشی دیگر برای زائران و مسافران غیرتهرانی تعریف شده است.
غلامزاده افزود: مقرر شده ستاد گردشگری نقشه راهنمای زائران را تهیه و آماده کند تا در اختیار مراجعهکنندگان قرار گیرد.
پیش بینی «زائرسرا» و «زائرشهر» برای اسکان
وی درباره موضوع اسکان زائران نیز گفت: در این بخش نیز اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد، اما هنوز جزئیات نهایی نشده است. بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته قرار است «زائرسرا» و «زائرشهر» برای اسکان مسافران پیشبینی شود. زائرشهرها عمدتاً برای زائرانی در نظر گرفته شدهاند که نیاز به اقامت شبانه دارند و به محض نهایی شدن جزئیات، اطلاعرسانی آن انجام خواهد شد.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران با اشاره به مدیریت میدانی مراسم خاطرنشان کرد: فرماندهی میدان در بخشهایی که شهرداری مسئولیت آن را بر عهده دارد، توسط شهردار منطقه مربوطه انجام میشود و تمامی هماهنگیهای اجرایی نیز با شهرداری منطقه محل برگزاری صورت خواهد گرفت. در این میان روابط عمومی مناطق نقش ویژه و تعیینکنندهای خواهند داشت.
وی همچنین بر اهمیت مستندسازی رویدادها تأکید کرد و گفت: موضوع مستندسازی اتفاقات باید بهطور جدی مدنظر قرار گیرد. سیاستگذاری اطلاعرسانی بر عهده ماست و بهعنوان نمونه هر نقطهای که برای پارکینگ در نظر گرفته شده، باید دارای بنر و علائم راهنما باشد تا مردم بتوانند آن را شناسایی کنند. نصب این اقلام توسط مناطق انجام میشود اما آموزش افکار عمومی و اطلاعرسانی از هماکنون باید آغاز شود.
غلامزاده با اشاره به چالشهای احتمالی مراسم اظهار کرد: بخشی از وظیفه ما آموزش مردم است. یکی از مهمترین چالشهایی که پیشبینی میشود، گرمازدگی است که میتواند به یک بحران جدی تبدیل شود. از ساعت ۱۰ صبح به بعد اوج گرما خواهد بود و لازم است مردم از هماکنون نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کنند.
در مسیر اصلی مراسم هیچ موکبی مستقر نخواهد شد
وی افزود: در مسیر اصلی مراسم هیچ موکبی مستقر نخواهد شد و حداکثر خدمات ارائهشده در این مسیر، توزیع آب خواهد بود. حتی در این زمینه نیز ترجیح بر آن است که توزیع آب در مسیرهای فرعی انجام شود. خودروهای امدادی نیز در همین مسیرهای فرعی مستقر خواهند شد و به همین دلیل اطلاعرسانی و آموزش عمومی در این حوزه اهمیت بالایی دارد.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران ادامه داد: در داخل مصلی تنها خدمات مربوط به آبرسانی و امداد ارائه خواهد شد و هیچگونه پذیرایی دیگری در این محل صورت نمیگیرد. سایر مواکب و خدمات رفاهی نیز در خارج از مصلی مستقر خواهند بود.
وی تصریح کرد: شهرداران مناطق مسئولیت مستقلی در حوزه مستندسازی خواهند داشت و این مأموریت بهطور مشخص به آنها واگذار شده است.
سامانه ثبتنام زائران در پیام رسان «بله»
غلامزاده با اشاره به سامانههای ثبتنام زائران گفت: یک بستر در پیامرسان بله برای زائران طراحی شده است که افراد با ثبتنام در آن میتوانند از خدمات اسکان بهرهمند شوند و برای هر فرد ثبتنامکننده محل اسکان در نظر گرفته خواهد شد.
وی همچنین از طراحی بخش ویژه مشارکتهای مردمی خبر داد و اظهار کرد: یکی دیگر از محورهای مهم، ساماندهی داوطلبان است که مسئولیت آن بر عهده ما قرار دارد. در این بخش ثبتنامهای مردمی انجام میشود؛ بهگونهای که برخی افراد آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن منزل جهت اسکان زائران اعلام میکنند و برخی دیگر تأمین غذا یا سایر خدمات را بر عهده میگیرند. در این حوزه ظرفیتهای مردمی بسیار مهم است و باید بهطور جدی پای کار بیاید.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران افزود: بخش دیگری نیز مربوط به حضور داوطلبانه افراد در میدان خدمترسانی است که سازمان بسیج مسئولیت ساماندهی آن را بر عهده دارد و از ظرفیتهای خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.
وی در ادامه به موضوع هویت بصری و تبلیغات محیطی اشاره کرد و گفت: تلاش شده تمامی اقداماتی که در این ایام انجام میشود، حول محور شهرداری تهران و با یک هویت بصری واحد صورت گیرد. برای این منظور یک برندبوک تهیه شده و مقرر شده تمامی فعالیتها در چارچوب آن انجام شود.
غلامزاده افزود: همچنین مجموعهای از اقلام تبلیغاتی برای روزنامه همشهری ارسال شده تا در فرایند اطلاعرسانی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، شابلونهای طراحی ویژهای آماده شده تا بدنه اتوبوسها نیز متناسب با فضای مراسم و این رویداد طراحی و فضاسازی شود.
وی درباره سامانههای ثبتنام خدمترسانی نیز گفت: در این زمینه دو مسیر مجزا در نظر گرفته شده است. یک مسیر ویژه کارکنان شهرداری است که قصد دارند در جریان مراسم تشییع به ارائه خدمت بپردازند و فرایند ثبتنام آن در داخل سامانههای شهرداری انجام میشود.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران ادامه داد: مسیر دوم برای عموم مردم در نظر گرفته شده و ثبتنام آن از طریق سامانه «باهم تهران» انجام خواهد شد تا شهروندان بتوانند در بخشهای مختلف همکاری و مشارکت داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای منتهی به مراسم، بنر اصلی سایت به موضوع اعلام آمادگی برای تشییع اختصاص خواهد داشت و کاربران با کلیک بر روی آن میتوانند وارد بخش ثبتنام شوند. در این سامانه هفت حوزه مختلف تعریف شده است تا افراد متناسب با توانمندی و علاقه خود، در بخش مورد نظر ثبتنام و اعلام همکاری کنند.