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سردار رادان:

تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است

تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
کد خبر : 1803866
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فرمانده انتظامی کشور در پیامی ضمن تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی، این ایام را فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، در متن پیام سردار احمدرضا رادان آمده است: تاسوعا و عاشورا، فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است؛ آن‌گاه که خون بر شمشیر پیروز شد و حقیقت، تا ابد بر بلندای تاریخ درخشید. 

در این پیام تاکید شده، فرزندان این مرز و بوم در سنگر امنیت، با تأسی به مکتب جاودان «هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة، پاسداری از آرامش و عزت ایران اسلامی را عهدی حسینی می‌دانند و تا پای جان بر این پیمان، استوار خواهند ماند. 

سردار رادان تاکید کرده، با قلبی آکنده از اندوهی جانکاه، فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و هم زمانی آن با ایام شهادت رهبر شهید امت (قدس سره الشریف) را تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.

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