اقدام سازمان حفاظت محیط زیست برای نجات فسیلهای زنده دریای خزر
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از بررسی امکان رهاسازی پنج گونه ماهیان خاویاری بومی دریای خزر در زیستگاه تاریخی رودخانه تجن استان مازندران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته ملی تخصصی آبزیان آبهای داخلی اظهار کرد: در این نشست که با حضور نمایندگان سازمان شیلات ایران، وزارت نیرو، دفاتر تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از اساتید و کارشناسان این حوزه برگزار شد، امکان احیای زیستگاههای تاریخی ماهیان خاویاری و فراهمسازی شرایط مناسب برای بازگشت این گونههای ارزشمند به عرصههای طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: ماهیان خاویاری به عنوان فسیلهای زنده جانوری از ارزش اکولوژیک و ژنتیکی بالایی برخوردار هستند و با توجه به قرار گرفتن این گونهها در فهرست گونههای بهشدت در معرض خطر انقراض، انجام اقدامات فوری برای بهبود شرایط زیستی و مسیرهای مهاجرتی آنها ضروری است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی از محورهای مهم مطرحشده در این جلسه، ایجاد یک ذخیرهگاه ژنتیکی برای شکلگیری جمعیت پشتیبان ماهیان خاویاری بود تا در صورت بروز بحرانهای زیستی، امکان حفاظت از ذخایر ارزشمند ژنتیکی این گونهها فراهم شود.
ظهرابی همچنین به نتایج مطالعات انجامشده درباره بررسیهای لیمنولوژیک و ارزیابی جمعیت ماهیان دریاچه سد شهید رجایی اشاره کرد و گفت: این مطالعات به عنوان یکی از مبانی علمی تصمیمگیری در این زمینه مورد استناد قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در صورت فراهم شدن شرایط زیستمحیطی مناسب، دریاچه سد شهید رجایی ساری و حوضههای آبریز بالادست آن میتواند در آینده به عنوان نخستین ذخیرهگاه ژنتیکی ماهیان خاویاری بومی دریای خزر در کشور مطرح شود و گامی مهم در جهت حفاظت و بازسازی این گونههای ارزشمند به شمار آید.