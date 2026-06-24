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۹ مصدوم بر اثر تصادف دو خودرو سواری در آزادراه زنجان–قزوین

۹ مصدوم بر اثر تصادف دو خودرو سواری در آزادراه زنجان–قزوین
کد خبر : 1803859
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معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از تصادف دو خورو سواری پراید و تیبا در کیلومتر ۱۰۷ آزادراه زنجان–قزوین و مصدومیت ۹ نفر خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ علی اصغری با اعلام این خبر گفت: ساعت ۰۷:۱۰ امروز چهارشنبه، ۳ تیرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در کیلومتر ۱۰۷ آزادراه زنجان–قزوین (لاین شمالی) به مرکز عملیات اضطراری استان اعلام شد. 

وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی هلال‌احمر از پایگاه امداد و نجات شهید صنعتکار ابهر به محل حادثه اعزام شدند. 

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان ادامه داد: این سانحه ۹ مصدوم داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه امدادی، ۳ نفر از مصدومان را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند. 

علی اصغری تصریح کرد: ۶ مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

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