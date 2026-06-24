به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۳ و ۴ تیرماه همزمان با روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران تعطیل است.

بر اساس این گزارش، در روز جمعه ۵ تیرماه تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال بوده و آماده خدمات‌رسانی به شهروندان هستند.

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