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تعطیلی میادین تره‌بار پایتخت در تاسوعا و عاشورا

تعطیلی میادین تره‌بار پایتخت در تاسوعا و عاشورا
کد خبر : 1803856
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میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل است.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۳ و ۴ تیرماه همزمان با روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران تعطیل است. 

بر اساس این گزارش، در روز جمعه ۵ تیرماه تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال بوده و آماده خدمات‌رسانی به شهروندان هستند.

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