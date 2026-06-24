خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مبلغ کمک هزینه اولاد مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ اعلام شد

مبلغ کمک هزینه اولاد مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ اعلام شد
کد خبر : 1803843
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص مبلغ کمک هزینه اولاد مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵، توضیحاتی داده است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارتقای شفافیت عملکردی و به منظور پاسخگویی به سئوالات بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با جزئیات و چگونگی اعمال افزایش سالانه مستمری و…، مجموعه پرسش‌هایی را طراحی و پاسخ داده است. 

یکی از سئوالات متداول، مبلغ کمک هزینه اولاد مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ است. 

کمک‌هزینه اولاد بازنشستگان و ازکارافتادگان غیردولتی و فرزندان بازمانده مشمول غیردولتی معادل ۱۷.۱۹۳. ۷۶۵ ریال به ازای هر فرزند است. 

برای بازنشستگان و ازکارافتادگان دولتی و فرزندان بازمانده مشمولان دولتی طبق بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سال جاری، با ۲۰ درصد افزایش مبلغ ۲۰.۶۳۲. ۵۱۸ ریال در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی