به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارتقای شفافیت عملکردی و به منظور پاسخگویی به سئوالات بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با جزئیات و چگونگی اعمال افزایش سالانه مستمری و…، مجموعه پرسش‌هایی را طراحی و پاسخ داده است.

یکی از سئوالات متداول، مبلغ کمک هزینه اولاد مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ است.

کمک‌هزینه اولاد بازنشستگان و ازکارافتادگان غیردولتی و فرزندان بازمانده مشمول غیردولتی معادل ۱۷.۱۹۳. ۷۶۵ ریال به ازای هر فرزند است.

برای بازنشستگان و ازکارافتادگان دولتی و فرزندان بازمانده مشمولان دولتی طبق بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سال جاری، با ۲۰ درصد افزایش مبلغ ۲۰.۶۳۲. ۵۱۸ ریال در نظر گرفته شده است.

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