مبلغ کمک هزینه اولاد مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵ اعلام شد
اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص مبلغ کمک هزینه اولاد مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵، توضیحاتی داده است.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارتقای شفافیت عملکردی و به منظور پاسخگویی به سئوالات بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با جزئیات و چگونگی اعمال افزایش سالانه مستمری و…، مجموعه پرسشهایی را طراحی و پاسخ داده است.
یکی از سئوالات متداول، مبلغ کمک هزینه اولاد مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵ است.
کمکهزینه اولاد بازنشستگان و ازکارافتادگان غیردولتی و فرزندان بازمانده مشمول غیردولتی معادل ۱۷.۱۹۳. ۷۶۵ ریال به ازای هر فرزند است.
برای بازنشستگان و ازکارافتادگان دولتی و فرزندان بازمانده مشمولان دولتی طبق بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سال جاری، با ۲۰ درصد افزایش مبلغ ۲۰.۶۳۲. ۵۱۸ ریال در نظر گرفته شده است.