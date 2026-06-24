رئیس جمعیت هلالاحمر:
در جنگ تحمیلی سوم از هیچ کشوری درخواست کمک نکردیم
رئیس جمعیت هلالاحمر، با بیان اینکه در جنگ تحمیلی سوم از هیچ کشوری درخواست کمک نکردیم، گفت: ۵۶ مرکز هلالاحمر در این جنگ، هدف حملات دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند، در نشست با مسئولان موسسه «مرسی مالیزیا»، به ارائه گزارشی از خدمات جمعیت هلالاحمر ایران در طول جنگ تحمیلی سوم پرداخت.
رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه این نهاد بشردوستانه اکنون ۶ میلیون داوطلب دارد، افزود: از این تعداد، ۱۱۰ هزار نفر نیروی آموزشدیده داوطلب برای تیمهای واکنش سریع هستند و در جنگ تحمیلی سوم، فقط ۲۸ هزار نفر از این نیروهای آماده به کارگیری شدند و بقیه به صورت ذخیره و آماده بودند.
وی با بیان اینکه در طول جنگ تحمیلی سوم هلالاحمر ۶ هزار ماموریت انجام داد که هر ماموریت از یک تا ۲۵ روز زمان میبرد، ادامه داد: نجاتگران هلالاحمر توانستند ۷ هزار و ۲۵۰ نفر را زنده از زیر آوار نجات دهند. ۱۰ هزار مصدوم به صورت سرپایی درمان شدند و همه شهدا هم تفحص شدند.
کولیوند همچنین به آمار خسارات به مناطق غیرنظامی در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: در جنگ تحمیلی سوم ۱۴۹ هزار و ۵۲۸ واحد غیرنظامی هدف قرار گرفت که از این تعداد ۱۲۳ هزار و ۶۴۷ واحد مسکونی و ۲۴ هزار و ۴۵۰ واحد تجاری بودند. ۳۵۰ مرکز درمانی، بهداشتی و اورژانس، همچنین ۵۶ مرکز هلالاحمر هدف حملات قرار گرفت.
رئیس جمعیت هلالاحمر به فعالیت سامانه ۴۰۳۰ در جنگ تحمیلی سوم نیز پرداخت و افزود: در این سامانه که با هدف ارایه خدمات روانشناسی و بالا بردن تابآوری در شرایط بحران ایجاد شده است، ۲ هزار و ۳۸۸ مشاور داوطلب و متخصص به ۲۰۵ هزار و ۵۸ تماس پاسخ دادند و مدت زمان مشاوره ارائه شده در این سامانه به ۹۷۹ هزار و ۹۶۹ دقیقه رسید.
کولیوند با اشاره به مستندسازی نقض حقوق بشردوستانه در جنگ تحمیلی سوم، گفت: معاونت امور بینالملل جمعیت هلالاحمر در این زمینه ۳۵ مکاتبه با نهادهای بینالمللی انجام داد.
وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی سوم از هیچ کشوری درخواست کمک نکردیم، ادامه داد: در این جنگ ۱۸ کشور و نهاد بینالمللی محمولههای بشردوستانه به کشورمان اهدا کردند.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین به فعالیت تیمهای سحر (حمایت روانی و اجتماعی)، اشاره کرد و گفت: در جنگ اخیر، ۴۵۰ تیم در ۲ هزار و ۴۲۱ محل آسیبدیده حضور فعال داشتند که به ۲۴۲ هزار و ۱۰۰ نفر خدماترسانی کردند.
کولیوند به فعالیتهای آموزشی هلالاحمر در جنگ تحمیلی سوم نیز پرداخت و افزود: در بخش اطلاعرسانی و آگاهیبخشی مجازی حدود ۸ میلیون مخاطب داشتهایم و تقریبا ۳ میلیون نفر از آموزش چهرهبهچهره در میادین، مساجد و مسیرهای پرتردد بهرهمند شدهاند.
وی همچنین به خدمات درمانی و توانبخشی هلالاحمر در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: تعداد نسخههای تحویل داده شده به مردم به رقم ۳۴۰ هزار و ۹۲۶ عدد رسید و در برخی موارد دارو به در منزل افراد فرستاده میشد.