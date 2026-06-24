خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پی درگذشت مستندساز پیشکسوت طبیعت

پیام تسلیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پی درگذشت مستندساز پیشکسوت طبیعت
کد خبر : 1803836
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پی درگذشت زنده‌یاد «دلاور دوستانیان»، مستندساز پیشکسوت طبیعت و محیط زیست، پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، متن پیام تسلیت شینا انصاری به شرح زیر است: 

بازگشت همه به سوی اوست. 

درگذشت مستندساز طبیعت و محیط زیست کشور «زنده یاد دلاور دوستانیان» موجب اندوه و تأثر فراوان شد. 

بی‌شک فقدان این هنرمند طبیعت دوست که دل در گروی آب و خاک این سرزمین داشت خسرانی جبران ناپذیر برای مستندسازان طبیعت و جامعه محیط زیستی کشور است. 

زنده‌یاد دوستانیان در طول سال‌های فعالیت ارزنده خود کوشید با خلق آثاری ماندگار، روایت‌هایی در خور توجه از طبیعت کشور را بازگو نماید؛ روایت‌هایی انسانی، دلنشین و هنرمندانه که نام و یاد سبز وی را تا همیشه بر پیشانی خود خواهند داشت. 

اینجانب ضمن ابراز همدردی و تأسف، این ضایعه را به خانواده گرامی شان، مستندسازان حیات وحش و تنوع زیستی، و جامعه محیط زیستی کشور تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و آرامش، و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی