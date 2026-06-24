پیام تسلیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پی درگذشت مستندساز پیشکسوت طبیعت
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پی درگذشت زندهیاد «دلاور دوستانیان»، مستندساز پیشکسوت طبیعت و محیط زیست، پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، متن پیام تسلیت شینا انصاری به شرح زیر است:
بازگشت همه به سوی اوست.
درگذشت مستندساز طبیعت و محیط زیست کشور «زنده یاد دلاور دوستانیان» موجب اندوه و تأثر فراوان شد.
بیشک فقدان این هنرمند طبیعت دوست که دل در گروی آب و خاک این سرزمین داشت خسرانی جبران ناپذیر برای مستندسازان طبیعت و جامعه محیط زیستی کشور است.
زندهیاد دوستانیان در طول سالهای فعالیت ارزنده خود کوشید با خلق آثاری ماندگار، روایتهایی در خور توجه از طبیعت کشور را بازگو نماید؛ روایتهایی انسانی، دلنشین و هنرمندانه که نام و یاد سبز وی را تا همیشه بر پیشانی خود خواهند داشت.
اینجانب ضمن ابراز همدردی و تأسف، این ضایعه را به خانواده گرامی شان، مستندسازان حیات وحش و تنوع زیستی، و جامعه محیط زیستی کشور تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و آرامش، و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.