به گزارش ایلنا، مرکز خدمت‌های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه و با توجه به برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی و نظر به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در ۲۵ و ۲۶ تیر، تاریخ آغاز همه امتحان‌های پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از شنبه ۱۳ تیر به شنبه ۲۷ تیر تغییر یافت.

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