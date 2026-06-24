تغییر تاریخ امتحانهای نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه، تاریخ آغاز همه امتحانهای پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تغییر کرده است.
به گزارش ایلنا، مرکز خدمتهای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه و با توجه به برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی و نظر به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در ۲۵ و ۲۶ تیر، تاریخ آغاز همه امتحانهای پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از شنبه ۱۳ تیر به شنبه ۲۷ تیر تغییر یافت.