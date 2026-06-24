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ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال

ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
کد خبر : 1803803
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رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به شمال کشور خبر داد و گفت: مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال تا اطلاع بعدی مسدود است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه سوم تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده هزارچم، ترافیک سنگین گزارش شده است. 

وی افزود: در آزادراه تهران-شمال نیز در حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و محدوده انتهای تونل البرز، تردد خودروها با ترافیک سنگین همراه است. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال محور هراز، محدوده مشاء، حدفاصل آب‌اسک تا گزنک و همچنین محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین جریان دارد. 

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی کشور گفت: در آزادراه قزوین–رشت محدوده شیرین‌سو و همچنین در آزادراه کرج–قزوین در حدفاصل گلشهر تا حصارک، حدفاصل کردان تا هشتگرد و محدوده‌های آبیک و شهرک صنعتی خاوران، ترافیک سنگین گزارش شده است. 

وی همچنین از انسداد محورهای شریانی خبر داد و تصریح کرد: مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس و مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران-شمال تا اطلاع بعدی مسدود است. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.

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