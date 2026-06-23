به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد مختار رضایی در این باره گفت: در این شیوه کلاهبرداری، تماس‌گیرندگان معمولاً مدعی می‌شوند به دلیل اختلال در اینترنت یا شبکه بانکی، تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان یا «پوز» با مشکل مواجه شده و ممکن است مبالغی که از طریق کارت‌خوان دریافت شده است، به حساب فروشنده واریز نشود.



این مقام انتظامی ادامه داد: در چنین شرایطی کلاهبرداران با ایجاد نگرانی برای صاحب کسب‌وکار، از وی می‌خواهند اطلاعات کارت بانکی متصل به دستگاه کارت‌خوان را اعلام کند و عنوان می‌کنند برای رفع مشکل، کدی از طریق پیامک ارسال می‌شود که باید در اختیار آن‌ها قرار گیرد.



سرهنگ مختار رضایی گفت: این کد در واقع کد ورود یا تأیید مربوط به همراه‌بانک یا اینترنت‌بانک است و در صورت اعلام آن، مجرمان می‌توانند به حساب بانکی فرد دسترسی پیدا کرده و در مدت کوتاهی موجودی حساب را برداشت کنند.



معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: هیچ شرکت پشتیبانی یا نهاد بانکی برای رفع مشکل دستگاه کارت‌خوان از شهروندان درخواست رمز، اطلاعات کامل بانکی یا کدهای پیامکی نمی‌کند و شهروندان باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.



سرهنگ مختاررضایی از شهروندان خواست در صورت دریافت چنین تماس‌هایی به آن اعتماد نکنند و از ارائه هرگونه اطلاعات بانکی یا کدهای پیامکی خودداری کنند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا از طریق پایگاه اینترنتی www.policefata.ir گزارش دهند.