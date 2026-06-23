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کلاهبرداری با ترفند «انتقال پول به حساب دیگر» در پی اختلالات بانکی

کلاهبرداری با ترفند «انتقال پول به حساب دیگر» در پی اختلالات بانکی
کد خبر : 1803751
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رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به این که هیچ بانک یا نهاد رسمی برای انتقال وجه یا رفع مشکل حساب بانکی از شهروندان درخواست اعلام کد پیامکی، رمز یا اطلاعات بانکی نمی‌کند، گفت: شهروندان باید نسبت به این تماس‌ها هوشیار باشند.

به گزارش ایلنا، سردار وحید مجید، با اشاره به اختلالات پیش‌آمده در برخی سامانه‌ها و خدمات بانکی اظهار کرد: متأسفانه در این شرایط برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از نگرانی شهروندان با آنها تماس گرفته و مدعی می‌شوند به دلیل محدودیت یا اختلال در برداشت از حساب، لازم است موجودی حساب به یک حساب دیگر منتقل شود تا امکان استفاده از آن فراهم شود.

وی افزود: این افراد در تماس تلفنی اعلام می‌کنند برای انجام این جابه‌جایی، کدی از طریق پیامک برای شهروندان ارسال می‌شود و از آنها می‌خواهند این کد را در اختیارشان قرار دهند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کدی که برای شهروندان ارسال می‌شود در واقع کد ورود یا تأیید مربوط به همراه‌بانک یا اینترنت‌بانک است و در صورت اعلام آن، مجرمان سایبری می‌توانند به حساب بانکی و خدمات بانکی تلفن همراه فرد دسترسی پیدا کرده و اقدام به برداشت وجه کنند.

وی تأکید کرد: هیچ بانک یا نهاد رسمی برای انتقال وجه یا رفع مشکل حساب بانکی از شهروندان درخواست اعلام کد پیامکی، رمز یا اطلاعات بانکی نمی‌کند و شهروندان باید نسبت به این تماس‌ها هوشیار باشند.

رئیس پلیس فتا فراجا از شهروندان خواست در صورت دریافت چنین تماس‌هایی از ارائه هرگونه اطلاعات یا کد پیامکی خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا پایگاه اینترنتی www.policefata.ir گزارش دهند.

انتهای پیام/
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