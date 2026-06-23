کلاهبرداری با ترفند «انتقال پول به حساب دیگر» در پی اختلالات بانکی

وی افزود: این افراد در تماس تلفنی اعلام می‌کنند برای انجام این جابه‌جایی، کدی از طریق پیامک برای شهروندان ارسال می‌شود و از آنها می‌خواهند این کد را در اختیارشان قرار دهند.



این مقام انتظامی ادامه داد: کدی که برای شهروندان ارسال می‌شود در واقع کد ورود یا تأیید مربوط به همراه‌بانک یا اینترنت‌بانک است و در صورت اعلام آن، مجرمان سایبری می‌توانند به حساب بانکی و خدمات بانکی تلفن همراه فرد دسترسی پیدا کرده و اقدام به برداشت وجه کنند.



وی تأکید کرد: هیچ بانک یا نهاد رسمی برای انتقال وجه یا رفع مشکل حساب بانکی از شهروندان درخواست اعلام کد پیامکی، رمز یا اطلاعات بانکی نمی‌کند و شهروندان باید نسبت به این تماس‌ها هوشیار باشند.



رئیس پلیس فتا فراجا از شهروندان خواست در صورت دریافت چنین تماس‌هایی از ارائه هرگونه اطلاعات یا کد پیامکی خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا پایگاه اینترنتی www.policefata.ir گزارش دهند.