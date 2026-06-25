«محسن فرهادی» رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ابلاغیه جدید معاونت بهداشت برای مراسم‌های محرم و صفر اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن ایام عزاداری، دستورالعمل‌های نظارتی به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال شده تا آمادگی لازم برای نظارت بر مراسم فراهم شود.

او تأکید کرد: تمرکز اصلی این نظارت‌ها از ابتدای دهه محرم تا تاسوعا و عاشورا و سپس تا روز اربعین و در نهایت تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت. این دوره به دلیل گرمای هوا و برگزاری مراسم در فضای باز، مستلزم توجه ویژه به بهداشت آب و غذاست.

او مهم‌ترین محورهای نظارتی را هیئت‌ها، مساجد، تکایا و موکب‌ها عنوان کرد و افزود: یکی از بخش‌های مهم، کنترل سامانه‌های توزیع آب است. در موکب‌ها، حسینیه‌ها و سایر اماکن لازم است آب‌رسانی ایمن انجام شود.

فرهادی درباره مصرف یخ نیز توضیح داد: یخ‌های صنعتی قابلیت شرب ندارند و فقط باید به صورت غیرمستقیم استفاده شوند. توصیه ما استفاده از یخ‌های بسته‌بندی کوچک برای نوشیدنی‌ها و مواد غذایی است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به نظارت بر نذورات گفت: همکاران ما بر سلامت مواد اولیه مانند برنج، گوشت، مرغ و ادویه تأکید می‌کنند و آموزش‌های لازم ارائه می‌شود.

به گفته او، در هوای گرم غذا نباید مدت طولانی در فضای باز بماند: در دمای زیر ۳۵ درجه، غذا حداکثر دو ساعت و در دمای بالاتر از ۳۵ درجه فقط یک ساعت مجاز به ماندن در فضای باز است. پس از آن باید سرد شود و هنگام مصرف با دمای بالای ۶۰ درجه ارائه شود.

فرهادی استفاده از ظروف مناسب را نیز ضروری دانست: برای غذاهای گرم توصیه می‌شود از ظروف پلی‌پروپیلن، پپه یا آلومینیومی استفاده شود و برای غذاهای سرد، ظروف گیاهی و مشابه آن مناسب هستند. در صورت‌عدم امکان استفاده از ظروف معمولی، باید از ظروف یکبارمصرف دارای پروانه بهداشتی استفاده شود.

او همچنین بر استفاده از آشپزهای حرفه‌ای و افراد دارای کارت بهداشت در فرآیند طبخ تأکید کرد و گفت: افرادی که علائم بیماری‌های گوارشی یا تنفسی دارند نباید در تهیه غذا فعالیت کنند.

فرهادی درباره ذبح دام در مراسم افزود: ذبح باید با دام تحت نظارت سازمان دامپزشکی انجام شود و در اماکنی که امکان مدیریت بهداشتی وجود ندارد و احتمال پخش خونابه و ضایعات دام هست، از انجام آن خودداری شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری هیئت‌ها و مردم، بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی برای پیشگیری از بیماری‌ها در این ایام تأکید کرد.

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