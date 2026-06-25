«صادق ضیائیان» رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت جوی روزهای پیش‌رو اظهار کرد: برای امروز پنجشنبه چهارم تیر ماه در برخی مناطق شمال‌غرب، شمال‌شرق و استان‌های ساحلی دریای خزر شرایط افزایش ابر و بارش‌های پراکنده را خواهیم داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور افزود: همچنین برای روزهای جمعه و شنبه در برخی مناطق شمال‌غرب کشور، استان‌های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات شمال‌شرق کشور افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق به‌ویژه در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تصریح کرد: در زمان فعالیت این سامانه، وزش باد نسبتاً شدید نیز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی در پایان گفت: طی چهار روز آینده نیز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رشد ابر، رگبار باران و وقوع رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

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