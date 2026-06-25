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در گفت‌و‌گو با ایلنا اعلام شد؛

تداوم بارش های پراکنده در نواحی شمالی کشور/ رگبار و رعد و برق در جنوب‌شرق کشور طی روزهای آینده

تداوم بارش های پراکنده در نواحی شمالی کشور/ رگبار و رعد و برق در جنوب‌شرق کشور طی روزهای آینده
کد خبر : 1803656
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رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور از وقوع رگبار باران و رعد و برق در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده خبر داد.

«صادق ضیائیان» رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت جوی روزهای پیش‌رو اظهار کرد: برای امروز پنجشنبه چهارم تیر ماه در برخی مناطق شمال‌غرب، شمال‌شرق و استان‌های ساحلی دریای خزر شرایط افزایش ابر و بارش‌های پراکنده را خواهیم داشت. 

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور افزود: همچنین برای روزهای جمعه و شنبه در برخی مناطق شمال‌غرب کشور، استان‌های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات شمال‌شرق کشور افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق به‌ویژه در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود. 

ضیائیان تصریح کرد: در زمان فعالیت این سامانه، وزش باد نسبتاً شدید نیز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر در این مناطق دور از انتظار نیست. 

وی در پایان گفت: طی چهار روز آینده نیز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رشد ابر، رگبار باران و وقوع رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

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