توسعه مترو نباید به بهای نادیده گرفتن قانون تمام شود
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه کارشناسان شهرداری آمادگی ارائه لایحه طرح جامع حملونقل ریلی را دارند، گفت: این لوایح مدتهاست از سوی بخشهای کارشناسی تهیه شده اما از دفتر شهردار به شورای شهر ارسال نمیشود و عملاً در آنجا متوقف مانده است.
به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، در جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان، سه موضوع را مورد تأکید قرار داد.
وی در نخستین بخش از سخنان خود با اشاره به مصوبه رایگان شدن استفاده از مترو و اتوبوسهای تندرو (BRT) گفت: «زمان تصویب این طرح، پیشبینی بر این بود که مراسم تشییع رهبر شهید مان تا پایان دهه نخست محرم برگزار شود و بر همین اساس، رایگان بودن خدمات حملونقل عمومی تا پایان این دهه به تصویب رسید. اما با اعلام زمان دقیق مراسم از سوی مسئولان مربوطه، پیشنهاد میکنم امروز در قالب یک طرح دوفوریتی، مدت اجرای این مصوبه تا پایان روز برگزاری مراسم تشییع تمدید شود و پس از آن نیز سیستم حملونقل عمومی به روال عادی بازگردد.»
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در ادامه نسبت به اجرای شیارهای موسوم به خطوط لرزاننده در بزرگراههای شهید صیاد شیرازی و امام علی(ع) انتقاد کرد و گفت: «اخیراً شاهد اقدامی غیرکارشناسی، غیرحرفهای و مخرب از سوی منطقه ۴ شهرداری تهران بودهایم. در این دو بزرگراه، شیارهای عمیقی با فواصل کم در سطح آسفالت ایجاد شده تا به تصور مجریان، موجب کاهش سرعت خودروها شود.»
وی افزود: «اجرای خطوط لرزاننده یا رامبل استریپها دارای ضوابط و مقررات مشخصی است و در آییننامه طراحی معابر شهری به تفصیل درباره نحوه اجرای آن توضیح داده شده است. با این حال، در این اقدام، با تراشیدن عمیق آسفالت، علاوه بر تخریب زیرساختهای شهری، زمینه ایجاد سر و صدای شدید برای ساکنان اطراف بزرگراهها و وارد شدن خسارت به خودروها، بهویژه جلوبندی آنها، فراهم شده است.»
تشکری هاشمی با بیان اینکه این اقدام مصداق یک کار غیرحرفهای و نادرست است، اظهار کرد: «احتمالاً برخی بدون مطالعه و صرفاً با مشاهده نمونههایی در برخی جادههای کشور، اقدام به اجرای این طرح کردهاند. این در حالی است که بزرگراههایی که با صرف صدها میلیارد تومان آسفالت و روکش شدهاند، به این شکل تخریب میشوند.»
وی خواستار توقف فوری این اقدامات و برخورد با متخلفان شد و گفت: «این اقدام خسارت به بیتالمال محسوب میشود. شیارهای عمیق ایجادشده موجب نفوذ آب به لایههای زیرین آسفالت و تسریع روند تخریب معابر خواهد شد و در آینده هزینههای سنگینی را به شهر تحمیل میکند.»
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به بازدید اخیر از خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مترو اشاره کرد و گفت: «با توجه به برخی مطالب مطرحشده در رسانهها درباره روند اجرای این خطوط، بازدیدی از پروژهها انجام شد. در خط ۱۰ مترو که عملیات اجرایی آن از دوره پنجم شورای شهر آغاز شده بود، یک دستگاه حفار تونل (TBM) طی حدود پنج سال موفق به حفاری حدود ۲ کیلومتر و ۷۵۰ متر تونل شده است. همچنین دستگاه دوم حفاری نیز در این دوره راهاندازی شده و فعالیت خود را اخیرا آغاز کرده است.»
وی افزود: «در خطوط ۸، ۹ و ۱۱ نیز صرفاً تجهیز کارگاهها انجام شده و در برخی نقاط عملیات چاه های گمانه اولیه صورت گرفته است، اما پروژهها هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند.»
تشکری هاشمی با تأکید بر حمایت شورای شهر از توسعه مترو اظهار کرد: «بارها اعلام کردهایم که توسعه مترو یکی از مطالبات جدی ما از شهرداری تهران است و خواهان گسترش حملونقل ریلی برای افزایش رفاه شهروندان، ارتقای ایمنی سفرهای شهری و تحقق حملونقل پایدار هستیم. اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن قوانین و مقررات نیست.»
وی با انتقاد از ارائه نشدن لایحه طرح جامع حملونقل ریلی شهر تهران به شورای شهر گفت: «مدتهاست درخواست ارائه این لایحه را مطرح کردهایم. در سطوح کارشناسی نیز آمادگی لازم برای ارسال آن وجود دارد، اما این لایحه از دفتر شهردار به شورای شهر ارسال نمیشود و عملاً متوقف مانده است. در حالی که شورا هر سال بر اهمیت این موضوع تأکید میکند، امکان بررسی آن فراهم نشده است.»
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران همچنین با اشاره به قراردادهای منعقدشده برای اجرای خطوط جدید مترو گفت: «برای پیشبرد پروژههای مترو آماده هرگونه همکاری با شهرداری هستیم، اما برخی قراردادها فراتر از سقف اختیارات شهرداری منعقد شده و باید برای آنها مجوز شورای شهر اخذ شود.»
تشکری هاشمی با اشاره به ضرورت اخذ مجوزهای ملی برای اجرای پروژهها افزود: «برای بهرهمندی از ظرفیتهای دولتی، فاینانس و سایر تسهیلات، لازم است اقدامات مرتبط با ماده ۲۳ و دریافت مصوبه شورای اقتصاد به طور کامل انجام شود. هرچند برخی اقدامات مقدماتی صورت گرفته، اما لازم است مراحل تکمیلی نیز با جدیت دنبال شود.»