«صادق ضیائیان» رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به ورود به فصل گرم سال قطعا بخشی از فرایند گرم شدن هوا طبیعی است. اما پیش‌بینی ما برای تابستان امسال این است که دمای هوا نسبت به میانگین بلندمدت، اندکی بیشتر باشد.

او ادامه داد: به عنوان مثال، در شهر تهران بر اساس میانگین ۳۰ ساله، دمای حداکثری هوا اولین روزهای تیرماه باید حدود ۳۵ یا ۳۶ درجه سانتی‌گراد باشد، اما دمای ثبت‌شده در تاریخ اول تیرماه برای شهر تهران نزدیک ۳۹ درجه بوده یعنی دمای هوا نزدیک به ۳ درجه بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است. البته این عدد در شهرهای مختلف متفاوت است. اگرچه در طول تاریخ برای هفته‌های نخست تیرماه دماهای بالایی در شهر تهران ثبت شده، به عنوان مثال دمای ۴۰ درجه و حتی ۴۱ درجه هم برای پایتخت به ثبت رسیده است بنابراین هنوز رکورد جدیدی در تهران به ثبت نرسیده است اما دمای پایتخت از میانگین بلندمدت بیشتر است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، به افزایش دمای کشور هم اشاره کرد: طی هفته گذشته، یعنی هفته آخر خرداد میانگین دمای کشور ۰.۹ درجه بیشتر از میانگین بلندمدت بود. همچنین از ابتدای خردادماه تا پایان این ماه، میانگین دماها حدود ۱.۲ درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین بلندمدت بود. پیش‌بینی ما برای ادامه فصل تابستان هم این است که به‌طور میانگین، دمای مناطق مختلف کشور حدود یک تا ۲ درجه سانتی‌گراد بیشتر از میانگین بلندمدت باشد.

به گفته او «تغییرات اقلیمی» که دارای آثاری بلندمدت بر آب و هوا است بخشی از علت‌ افزایش دمای کشور نسبت به میانگین بلند مدت آن است، اما این موضوع به پدیده ال‌نینوی قوی که در حال وقوع است، اضافه شده. «ال‌نینو» مربوط به نوسان جنوبگان است که در اقیانوس آرام رخ می‌دهد، اما اثرات آن بسیاری از نقاط جهان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته عوامل دیگری هم برای افزایش دمای کشور وجود دارند، اما این دو عامل از مهم‌ترین موارد به شمار می‌روند.

ضیائیان تاکید کرد: نهایت اینکه دمای تابستان امسال نسبت به میانگین بلندمدت بالاتر خواهد بود.

او درباره وضعیت جوی روزهای پیش‌رو اظهار کرد: برای امروز چهارشنبه سوم تیر ماه در برخی مناطق شمال‌غرب، شمال‌شرق، استان‌های ساحلی دریای خزر و دامنه‌ها و ارتفاعات رشته‌کوه البرز بارش پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: برای روز پنجشنبه چهارم تیر ماه نیز در برخی مناطق شمال‌غرب، شمال‌شرق و استان‌های ساحلی دریای خزر شرایط افزایش ابر و بارش‌های پراکنده را خواهیم داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور افزود: همچنین برای روزهای جمعه و شنبه در برخی مناطق شمال‌غرب کشور، استان‌های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات شمال‌شرق کشور افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق به‌ویژه در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تصریح کرد: در زمان فعالیت این سامانه، وزش باد نسبتاً شدید نیز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی در پایان گفت: طی پنج روز آینده نیز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رشد ابر، رگبار باران و وقوع رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

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