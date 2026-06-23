به گزارش ایلنا از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر ضمن ابلاغ سلام مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان، از مواضع مسئولانه دولت و ملت این کشور در قبال تحولات اخیر و محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی و حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

وی با اشاره به حمایت‌های مردم و مسئولان تاجیکستان، حضور شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای این کشور در سفارت جمهوری اسلامی ایران و ارسال پیام‌های همدردی را نشانه پیوند عمیق دو ملت دانست و از ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران به عنوان نماد روشن همبستگی میان دو کشور یاد کرد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ایران و تاجیکستان فراتر از دو کشور دوست، اعضای یک خانواده بزرگ فرهنگی و هم‌زبان هستند، گفت: اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و باورهای مشترک در حوزه خانواده، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه همکاری‌ها و تبادل تجربیات در حوزه زنان و خانواده فراهم کرده است.

بهروزآذر با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری امضاشده میان دو کشور در جریان سفر رئیس‌جمهور ایران به تاجیکستان در سال ۱۴۰۳، تدوین برنامه اقدام مشترک ذیل این تفاهم‌نامه را پیگیری کرد و افزود: ضروری است با بهره‌گیری از ظرفیت سفارتخانه‌های دو کشور، پیش‌نویس برنامه عملیاتی مشترکی تهیه و هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.

بنفشه فیض‌الدین‌زاده رئیس کمیته امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاجیکستان نیز ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، بر تداوم حمایت تاجیکستان از صلح، ثبات و امنیت منطقه تأکید کرد و افزود: روابط دو کشور بر پایه دوستی، احترام متقابل و ارزش‌های مشترک تاریخی و فرهنگی استوار است و کمیته امور زنان و خانواده تاجیکستان آمادگی دارد همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌هایی همچون ارتقای رهبری زنان، حفظ ارزش‌های خانواده، افزایش آگاهی‌های حقوقی زنان و توانمندسازی آنان توسعه دهد.

وی با استقبال از پیشنهاد طرف ایرانی برای تدوین برنامه اقدام مشترک، آمادگی این نهاد را برای گسترش همکاری‌های همه‌جانبه اعلام کرد.

در پایان این گفت‌وگو، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با دعوت رسمی از همتای تاجیکستانی خود برای سفر به ایران، ابراز امیدواری کرد نسل جدید زنان ایران و تاجیکستان با اتکا به زبان و میراث فرهنگی مشترک، فصل تازه‌ای از هم‌افزایی، تبادل تجربه و پیشرفت مشترک میان دو کشور رقم بزنند.

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