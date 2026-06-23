جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، اظهار کرد: با توجه به شرایط ترافیکی موجود، از ساعت ۹ صبح امروز ۲ تیر، محدودیت تردد در مسیر شمال به جنوب از مبدأ مرزن‌آباد اعمال شده است.

وی افزود: بر این اساس، تردد همه وسایل نقلیه از مسیر (شمال به جنوب) در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع بعدی ممنوع و همزمان تردد خودروها از مسیر (جنوب به شمال) این ۲ محور به صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این محدودیت ترافیکی با هدف تخلیه بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفرها اجرا شده و تا زمان روان‌سازی تردد و کاهش حجم ترافیک ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی با توصیه به رانندگانی که قصد سفر به استان‌های شمالی کشور را دارند، گفت: مسافران می‌توانند برای رسیدن به مقصد از محورهای جایگزین هراز، فیروزکوه همچنین محور قزوین ـ رشت استفاده کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های احتمالی محورهای مواصلاتی را از طریق منابع رسمی پلیس راهور و سامانه‌های اطلاع‌رسانی دریافت کنند تا از بروز معطلی در مسیر جلوگیری شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه در اجرای محدودیت‌های ترافیکی داشته باشند.

سرهنگ محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در آزادراه تهران–شمال (جنوب به شمال) محدوده تونل شماره ۱۸ و محور چالوس (جنوب به شمال) محدوده پل زنگوله، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز ترافیک در حدفاصل قلمستان تا پل کلاک و محدوده وردآورد سنگین است. همچنین آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی و محور شهریار–تهران در برخی مقاطع با بار ترافیکی سنگین مواجه هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت سایر محورهای کشور نیز اظهار کرد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه قزوین–رشت (رفت و برگشت)، محور چالوس (شمال به جنوب) و آزادراه تهران–شمال (شمال به جنوب) روان است و مشکلی در جریان عبور و مرور این مسیرها وجود ندارد.

وی به شرایط جوی محورهای شمالی اشاره کرد و گفت: اکنون محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات مواجه هستند همچنین در برخی محورهای استان مازندران نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: در سایر محورهای شمالی کشور هیچ‌گونه مداخله جوی گزارش نشده و تردد در این مسیرها در شرایط عادی جریان دارد.

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