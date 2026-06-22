به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه نشست کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران، با تسلیت ایام شهادت و سوگواری امام حسین (ع)، اظهار کرد: نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس تنها به موضوع نظارت محدود نمی‌شود، بلکه همفکری، همکاری و طرح مطالبات و مشکلات مردم از سوی نمایندگان نیز از اهداف مهم این جلسات است.

وی افزود: نمایندگان مجلس مسائل و مشکلات مردم را از متن جامعه و میدان به وزارت بهداشت منتقل می‌کنند و ما از این موضوع استقبال و قدردانی می‌کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست با اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: بخشی از جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد نظام سلامت در جریان جنگ اخیر اختصاص داشت. در این مدت همکاران ما در تیم ملی سلامت با تمام توان فعالیت کردند و حدود 33 هزار مجروح غیرنظامی تحت درمان قرار گرفتند. همچنین بیش از 360 کودک درمان شدند.

ظفرقندی ادامه داد: این آمار باید ثبت شود تا مشخص باشد رژیم صهیونیستی و آمریکا هیچ‌یک از اصول انسانی را رعایت نکردند و به بیمارستان‌ها و مراکز اورژانس آسیب رساندند. این اقدامات باید ثبت و از طریق مراجع قانونی و حقوقی پیگیری شود.

وی تصریح کرد: با وجود شرایط جنگی، به لطف خدا و تلاش همکاران حوزه سلامت در تأمین نیازهای درمانی با مشکل و کمبودی مواجه نبودیم. در زمینه سرم، خون، دارو و سایر اقلام مورد نیاز، روند درمان مجروحان به‌خوبی انجام شد.

ظفرقندی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی نظام سلامت گفت: هنوز معتقدیم باید آمادگی خود را حفظ کنیم و شرایط به‌گونه‌ای نیست که تصور کنیم همه مسائل پایان یافته است. در شرایط جنگی، جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت رخ می‌دهد و لازم است به شهرهای مقصد خدمات درمانی، دارو، تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز از جمله دستگاه دیالیز ارائه شود.

وی افزود: در چنین شرایطی بیمارستان‌های معین و مراکز پشتیبان نیز فعال می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه، اگر بیمارستانی مانند بیمارستان اندیمشک مورد حمله قرار گیرد، بیمارستان دزفول وظیفه پوشش و جبران خدمات آن را بر عهده می‌گیرد.

وزیر بهداشت درباره تأمین دارو نیز گفت: برای جلوگیری از تحمیل فشار به مردم در حوزه قیمت دارو، باید از ظرفیت بیمه‌ها استفاده شود. با توجه به تغییرات نرخ ارز و محدودیت‌های احتمالی در حمل‌ونقل دارو، مکاتباتی با رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون وی انجام داده‌ایم تا حمایت‌های لازم از بیمه‌ها صورت گیرد و سهم پرداختی مردم کاهش یابد.

وی ادامه داد: در حوزه تأمین نیز از ظرفیت کشورهای آسیای شرقی برای تأمین مواد اولیه دارویی استفاده می‌کنیم تا کمبودی ایجاد نشود. در همین راستا هیأتی به این کشورها اعزام شده است تا زمینه‌های تأمین مواد اولیه دارو را بررسی و پیگیری کند.

ظفرقندی همچنین به موضوعات حوزه آموزش دانشجویی و مسائل منطقه‌ای مطرح‌شده از سوی نمایندگان اشاره کرد و گفت: مسائل و مطالبات مناطق مختلف کشور که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود، در وزارت بهداشت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در حد امکان پاسخ‌های لازم ارائه می‌شود.

طرح پزشکی خانواده در 64 شهرستان آغاز می‌شود

وزیر بهداشت در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دولت چهاردهم اظهار کرد: اولویت‌های دولت دکتر پزشکیان معیشت و سلامت است و برای تحقق سلامت پایدار، کشور به یک ساختار منطقی، علمی و ملی نیاز دارد.

وی افزود: امروز بیش از 130 کشور جهان نظام پزشکی خانواده و ارجاع را به‌عنوان زیربنای نظام سلامت خود طراحی و اجرا کرده‌اند. اجرای این نظام زمان‌بر است، زیرا نیازمند تغییر رویکرد، فرهنگ‌سازی و آموزش هم در جامعه پزشکی و هم در میان مردم است.

ظفرقندی گفت: از حدود یک سال گذشته آموزش‌ها، ریل‌گذاری‌ها و هماهنگی‌های لازم آغاز شده است. انتخاب شهرها، تدوین و ابلاغ نسخه 03 برنامه و تأمین منابع مورد نیاز نیز انجام شده و در گام نخست، 64 شهرستان تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در وزارت بهداشت طی هفته گذشته گفت: در نشست با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، موضوع پزشکی خانواده و نظام ارجاع مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و رئیس‌جمهور نیز رهنمودهای خود را در این زمینه ارائه کرد.

وزیر بهداشت تأکید کرد: هدف نظام پزشکی خانواده و ارجاع این است که همه مردم، اعم از روستایی و شهری، فقیر و غنی، به‌صورت عادلانه و پایدار به خدمات بهداشتی، پیشگیری و درمان دسترسی داشته باشند.

وی افزود: ما به دنبال یک نظام پیشرفته سلامت هستیم، نه صرفاً یک نظام درمان. بسیاری از بیماری‌هایی که امروز برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند، مانند دیابت و فشار خون، باید با تشخیص زودهنگام و پیشگیری کنترل شوند تا به مراحل پیشرفته، سکته قلبی یا سکته مغزی نرسند.

ظفرقندی توضیح داد: در نظام پزشکی خانواده، هر فرد و هر خانواده دارای پزشک مشخصی خواهد بود. در این ساختار، به جای آنکه صرفاً بیمار به پزشک مراجعه کند، پزشک نیز وضعیت سلامت افراد را پیگیری می‌کند، برای آنان پرونده تشکیل می‌دهد و در صورت نیاز، بیمار را به سطوح تخصصی‌تر ارجاع می‌دهد.

وی ادامه داد: این ساختار موجب می‌شود بیماران در مراحل اولیه تحت پوشش خدمات پیشگیری و درمان قرار گیرند. همچنین بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده، ابعاد اجرای این برنامه در سطح فعلی در گذشته سابقه نداشته است. همه دولت‌ها تلاش کرده‌اند، اما امروز اجرای پزشکی خانواده با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وزیر بهداشت گفت: پس از اجرای طرح در 64 شهرستان پیشران، نقاط قوت و ضعف و چالش‌های موجود شناسایی و برطرف خواهد شد.

وی درباره مزایای این طرح برای مردم اظهار کرد: در سطح یک خدمات، چهار ویزیت نخست در طول سال رایگان خواهد بود. همچنین فرانشیز از 30 درصد به 15 درصد کاهش می‌یابد و در صورت بستری شدن، فرانشیز به صفر می‌رسد و هزینه‌ها از سوی دولت و بیمه‌ها پرداخت می‌شود.

ظفرقندی افزود: هدف اصلی نظام پزشکی خانواده و ارجاع، ایجاد دسترسی عادلانه و جلوگیری از سرگردانی مردم در مسیر دریافت خدمات سلامت است. همچنین با اجرای دستورالعمل‌ها و راهنماهای بالینی، از انجام آزمایش‌های زائد، تقاضاهای القایی و تصویربرداری‌های غیرضروری جلوگیری می‌شود که این موضوع به صرفه‌جویی منابع و افزایش توان بیمه‌ها برای رسیدگی به مشکلات اصلی سلامت منجر خواهد شد.