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رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

ثبت داروی ایرانی «تری‌پاراتاید» در اتحادیه اروپا و دریافت مجوز فروش آن

ثبت داروی ایرانی «تری‌پاراتاید» در اتحادیه اروپا و دریافت مجوز فروش آن
کد خبر : 1803096
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معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو از دریافت مجوز ثبت و فروش داروی ایرانی «تری‌پاراتاید» در اتحادیه اروپا خبر داد و اعلام کرد این موفقیت می‌تواند مسیر توسعه صادرات دارویی کشور و حضور در بازارهای بین‌المللی را تسهیل کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مهدی پیرصالحی معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: یک شرکت دارویی ایرانی موفق شده است داروی «تری‌پاراتاید» را که برای درمان پوکی استخوان مورد استفاده قرار می‌گیرد، در اتحادیه اروپا به ثبت برساند و مجوز فروش آن را در این بازار دریافت کند.

وی افزود: این دستاورد برای صنعت دارویی کشور اهمیت زیادی دارد، زیرا ورود داروهای ایرانی به بازار اروپا نشان‌دهنده توانمندی شرکت‌های داخلی در رعایت استانداردهای بین‌المللی است و می‌تواند زمینه‌ساز حضور گسترده‌تر محصولات دارویی ایران در سایر بازارهای جهانی باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ثبت دارو در اتحادیه اروپا فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است، گفت: همه شرکت‌های دارویی امکان ورود به این مسیر را ندارند، اما شرکت‌های بزرگ و توانمند صنعت داروی کشور این روند را آغاز کرده‌اند. این شرکت‌ها پیش از این نیز در بازار کشورهای منطقه و روسیه حضور صادراتی داشته‌اند و اکنون موفق به ثبت داروی خود در اتحادیه اروپا شده‌اند.

پیرصالحی همچنین درباره وضعیت تأمین برخی داروهای ایرانی که به دلیل حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا یا مشکلات مربوط به مواد اولیه و مواد جانبی با اختلال در تولید مواجه شده بودند، اظهار کرد: خوشبختانه تولید و توزیع این داروها از سر گرفته شده و روند افزایش تولید و عرضه آنها در حال انجام است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: داروهایی که به دلیل محدودیت در تأمین مواد اولیه یا مواد جانبی با مشکل مواجه شده بودند، مجدداً وارد چرخه تولید شده‌اند و اقدامات لازم برای تسریع در تأمین و توزیع آنها در حال انجام است.

رئیس سازمان غذا و دارو ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، شرایط تأمین دارو در کشور طی هفته آینده بهبود بیشتری پیدا کند.

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