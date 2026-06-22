امکان ثبت نام دانش آموزان اتباع دارای معرفی نامه دفاتر کفالت در مدارس از اول خرداد

سخنگوی استانداری تهران تصریح کرد: تهران استانی شد که در تک تک محلات آن مردم در کنار یکدیگر در تک تک اجتماعات حضور داشتند و به هم کمک کردند. تهران روزهای سختی را پشت سر گذاشت؛ از دی‌ماه پر حادثه تا جنگ تحمیلی سوم را دیدیم. در میدان خدمت‌رسانی مسئولین در استان تهران در کنار هم ایستادند تا چرخه خدمت‌رسانی به مشکل نخورد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات استانداری برای تشییع پیکر رهبر شهید، ادامه داد: کمیته اطلاع‌رسانی در این زمینه جلسه‌ای گذاشته است و برنامه‌ها را تشریح کرده است. رئیس ستاد برگزاری این مراسم دکتر عارف هستند و احکامی را به استاندار تهران، قم و خراسان رضوی داده‌اند. به دبیری معاون امنیتی وزیر کشور در سطح کشور و در سطح استان آقای استاندار، رئیس برگزاری ستاد هستند. این مراسم ابعاد ملی و بین المللی دارد. در استان تهران با توجه به هماهنگی‌های انجام شده در حوزه زیرساخت جلسات در حال برگزاری است.

سخنگوی استانداری تهران افزود: در حوزه پشتیبانی لجستیک و اسکان و تغذیه در حال برنامه‌ریزی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی هستیم‌؛ مواکب پای کار هستند. با توجه به وظایف و رسالت شهرستان‌های استان تهران، همه عزیزان آماده برگزاری مراسم باشکوه هستند. تمامی اطلاعیه‌ها اعم از مسیر تشییع و روند و جزییات برگزاری مراسم از طریق کمیته اطلاع‌رسانی ستاد ملی به اطلاع مردم می‌رسد.

رزازی در پاسخ به سوالی در خصوص اختلاف شهرداری و استانداری درباره حریم تهران، گفت: اختلافی وجود نداشت بلکه مراجعه به قانون کردیم و ما قانون را فصل الخطاب می‌دانیم. سیاست استان جلوگیری از بارگزاری بی‌رویه جمعیتی در استان است. در شهرهای پیرامونی در سنوات اخیر اتفاقاتی رخ داده بود که شورای عالی معماری شهرسازی و استاندار ورود داشتند.

وی افزود: در شهرهای پیرامونی و حریم تهران اتفاقاتی در حوزه آب و محیط زیست رخ داده بود. بند 4 مصوبه مربوطه فضایی را برای ساماندهی و کنترل ساخت‌‌وساز حریم تهران ترسیم می‌کند و می‌گوید شهرداری سندی درباره نحوه استفاده اراضی حریم تهیه کند و به شورای عالی معماری و شهرسازی بفرستند و نهایتا با رویکرد حفاظتی این امر محقق شود. این امر در حال انجام است. شورای شهر تهران در حال تهیه این سند هستند که ملاک عمل در این حوزه می‌شود‌. انتظار می‌رود شهرداری تهران در مدت زمان تعیین‌شده سند را تهیه و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کنند و نهایتا پس از تایید در شورا این سند ملاک عمل شود.

سخنگوی استانداری تهران درباره برنامه استانداری برای مهاجرت و اتباع غیر ایرانی، توضیح داد: ما بر قانونمندشدن حضور اتباع در تهران تاکید داشتیم و مبنای قانونی‌شدن مهاجرت و پیگیری امور از طریق مسیرهای رسمی است‌. این روند با کندی پیش رفت اما در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به سوالی درباره شرایط اتباع دانش آموز پس از جنگ و تعداد اتباعی که از کشور خارج شده‌اند، بیان کرد: در حوزه اتباع آنطور که در جریان هستید، افرادی که دارای مدارک معتبر قانونی هستند و آمایش دارند و با پاسپورت قانونی وارد شدند، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که از اول خرداد این افراد با معرفی‌نامه دفاتر کفالت می‌توانند در مدارس ثبت‌نام کنند. اما استانداری تهران برنامه برای شناسایی کلونی غیر مجاز دارد و 155 کلونی غیر مجاز در سراسر استان شناسایی شد. دفتر اتباع ما طبق رسالت خود از طریق شناسایی کلونی‌ها وطیفه خود را ایفا می‌کند.

رزازی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه خبرنگاران خارجی باید چه چیزی از تهران را ببینند؟، گفت: خبرنگاران خارجی از قاب رسانه‌های گزینشی تهران را نبینند و باید میادین ما را ببینند. در تهران در ایام جنگ خدمت‌رسانی متوقف نشد. این‌ها باید دیده شود. استاندار در شبکه خبر مستقیم با مردم صحبت کردند. لذا مردم پای کار آمدند. خبرنگاران خارجی باید این‌ها را ببینند. سفرای کشورهای دیگر در تهران جنایاتی که علیه ایران شد را از نزدیک دیدند و لمس کردند. در حوزه خدمت‌رسانی با تأکیدات رئیس‌جمهور و وزرا در استان تهران شاهد هیچ کمبودی در ایام جنگ نبودیم.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره برنامه مشترک استانداری و سپاه تهران بزرگ در خصوص محرومیت‌زدایی در برخی محلات تهران، گفت: محله‌محوری و مسجد‌محوری جزء تأکیدات رئیس‌جمهور پزشکیان است. روزی نبود جلسات مستقیم در حوزه مسجد نداشته باشیم. هر یک از دستگاه‌ها امکان‌سنجی و نیازسنجی این امر را انجام داده بودند.

سخنگوی استانداری تهران گفت: مجموعه استانداری تهران، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، بهزیستی و کمیته امداد و هلال‌احمر و سپاه و تمام دستگاه‌هایی که می‌توانند کمکی را عهده‌دار شوند در این امر نقش دارند. مساجد نیز در این میان می‌توانند نقش‌آفرین باشند. یکی از برکات این کار این بود که اجتماع خوبی در مسجد شکل گرفت. یکی از برکات این امر شناسایی و رفع آسیب‌های اجتماعی است. بانک اطلاعاتی خوبی در این مسیر شکل گرفته است. مرکز رسیدگی به امور مساجد شهر تهران این اطلاعات را می‌تواند در اختیار شما قرار دهد.

رزازی در پاسخ به سؤالی درباره گسترش مترو حومه تهران به ویژه در جنوب شرق تهران، عنوان کرد: اولویت ما در مدیریت ارشد استان، بحث قطارهای حومه‌ای است. در شهرهای اقماری استان تهران تردد زیاد است. اولویت ما ساماندهی پروژه‌های معطل‌مانده است. مترو در مناطقی که قیمت زمین بالاتر بوده است اولویت داشته است، اما الان ریل‌باس و قطار حومه اولویت ما است. خط تهران-ورامین جزء پرترددترین خطوط حومه‌ای است. افزایش ناوگان ریلی و کاهش فاصله زمانی قطارها جزء برنامه ما است.

وی درباره مترو تهران-پرند تصریح کرد: تردد قطارها در این خط با فاصله 90 دقیقه‌ای انجام می‌شود. علت تکمیل نشدن آن، تکمیل نشدن سیگنال‌ها و ناکافی بودن ناوگان خط مترو و عدم تأمین برق پایدار است. کاهش زمان از 90 به 60 و سپس به 45 دقیقه در حال بررسی است تا بعد از تأمین اعتبار این پروسه پیش برود. شرکت مترو تهران مطالباتی دارد که اگر رخ دهد، این خطوط مترو هم به سرانجام می‌رسد.

سخنگوی استانداری تهران در پاسخ به سؤالی درباره فشار معیشتی بر شهروندان پایتخت، ادامه داد: ستاد تنظیم بازار نقش کنترل بازار را دارد. صنایع بزرگ‌مقیاس در حال بازسازی هستند و بحث افزایش حقوق نیروی کار یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها است، هرچند این امر باید منطق واحدی را طی کند. تأکید استاندار بر بازرسی‌ها است. صنوف تهران در جنگ تحمیلی سوم در کنار مردم بودند. این بازرسی‌ها تشدید می‌شود و روزانه گزارشات آن جمع‌بندی می‌شود. روزانه گرفتن موجودی و نظارت بر قیمت‌ها اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت منابع آبی تهران، توضیح داد: تهران ششمین سال خشکسالی خود را طی می‌کند و ما در روزهای اخیر شاهد بودیم نزولات جوی خوبی داشتیم، اما این میزان نسبت به بلندمدت و مدت مشابه خود ناکافی است. ما باز هم با خشکسالی و کم‌آبی مواجه هستیم. یکی از ارزان‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و زودبازده‌ترین کارها، بحث مدیریت مصرف است. وزارتخانه‌ها در حال تلاش برای مدیریت مصرف هستند. برای رفع ناترازی انرژی در حوزه آب، نصب تجهیزات کاهنده در منازل پیگیری می‌شود. دستور آقای استاندار نصب این ادوات در دستگاه‌های دولتی است.

سخنگوی استانداری تهران افزود: آب و فاضلاب استان تهران پیگیر این امر هستند. پایش هوشمند و اخطار قطع و اعمال آن برای مشترکین پرمصرف در دستور کار است. در حوزه مدارس و مساجد به صورت جدی در استان تهران این امر رخ داد و ادوات کاهنده نصب شد. برای مدیریت مصرف برق در تهران، انرژی‌های تجدیدپذیر در استان به صورت جدی پیگیری می‌شود. استانداری تهران الان با افتخار از انرژی پاک خورشیدی استفاده می‌کند و پنل‌ها در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های سطح استان هم نصب شده‌اند. استانداران دستور داشتند تا دستگاه‌های دولتی هم حتماً مجهز به پنل‌های خورشیدی شوند.

رزازی با بیان اینکه 700 مسجد در تهران مجهز به سیستم‌های پنل خورشیدی هستند، گفت: در کنار این‌ها، نصب کاهنده‌ها و ژنراتور برق در دستور کار است. مسجد در راستای بحث محله‌محوری نقش پشتیبان را ایفا می‌کند. استاندار تهران معتقدند نه تنها به کارکرد آیینی و دینی مسجد باید توجه داشت، بلکه مسجد باید پایگاه پشتیبان اصلی و نقطه اتصال دولت و مردم و دستگاه اجرایی باشد. این نگاه بسط یافته است و مساجد شناسایی شدند.

سخنگوی استانداری تهران در پاسخ به سؤالی درباره شماره‌گذاری خودروهای شخصی در منطقه آزاد شهر فرودگاهی، تصریح کرد: درباره منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی جلسات متعددی برگزار شد و استاندار شخصاً پیگیر این امر بودند. در منطقه جنوب غرب تهران، شهر فرودگاهی امام خمینی تنها منطقه آزاد ذیل وزارت راه و شهرسازی است. 2500 هکتار منطقه ویژه اقتصادی و 1500 هکتار منطقه آزاد تجاری است. در این مسیر، استانداری تهران شناسایی ظرفیت انجام داد. منطقه آزاد نقش مهمی در مدیریت بحران و تأمین نیازهای معیشتی مردم دارد.

وی ادامه داد: مطالعات مشترکی بین استانداری تهران و شهر فرودگاهی امام خمینی و وزارت راه انجام شد. هماهنگی با وزارت راه انجام و مجوزهایی اخذ شد. رونمایی از پلاک شهر فرودگاهی امام خمینی در روزهای اخیر شکل گرفت. ناوگان فرسوده‌ای را در استان تهران داریم. 4 میلیون و 700 هزار خودرو در تهران تردد می‌کنند که نصف آنها فرسوده هستند. 4.5 میلیون موتورسیکلت در تهران تردد دارند که بیش از 90 درصد آنها آلاینده هستند. اتوبوس‌ها عمر بالای 13 سال دارند. لذا ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در دستور کار است و این موضوع، موضوع اصلی شهر فرودگاهی و منطقه آزاد امام خمینی هم است. اولویت در این امر با تولیدات داخل است و واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای جبران کمبودها انجام می‌شود.

رزازی افزود: توجه به اتوبوس، مینی‌بوس، ون، میدل‌باس و تاکسی در منطقه آزاد شهر فرودگاهی را اولویت داده‌ایم. رونمایی از پلاک منطقه آزاد صرفاً رونمایی از یک کار اداری نبود، ظرفیتی را رونمایی و شناسایی کردیم که مغفول بود و منافع آن باید به مردم برسد. در حوزه ریلی، جاده‌ای و هوایی این منطقه آزاد به کار خود ادامه می‌دهد.

وی درباره نتایج بازسازی‌های خسارات ناشی از جنگ، ادامه داد: در تهران مسئولیت بازسازی منازل بر عهده شهرداری تهران و در شهرستان‌ها بر عهده بنیاد مسکن است. بازسازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده بر عهده وزارت صنعت و معدن و در شهرستان‌ها بر عهده ادارات کل صمت در استان‌ها است. رسیدگی به خسارات وسایل نقلیه در جنگ هم با بیمه ایران است. 60 هزار واحد در تهران آسیب دیده بودند که برخی آسیب جزئی و برخی احداثی بودند. بعضاً نیازمند تأمین اعتبار بالا بودیم. این تأمین اعتبار نیازمند طی شدن فرآیند بود.

رزازی اظهار کرد: اعتبار بنیاد مسکن اندک بود و بعد از جلسه استاندار با رئیس بنیاد مسکن، روزی نیست که جلسات بازسازی پیگیری نشود. در سفر اخیر آقای استاندار به پردیس نیز ایشان بر این امر تأکید داشتند و جلسات را پیگیری کردند. طبق وعده داده‌شده، در کمترین زمان این امر محقق می‌شود.

سخنگوی استانداری تهران در پاسخ به سؤالی درباره اهمیت عدم بارگذاری جمعیت در شهر تهران، بیان کرد: در حوزه عدم بارگذاری جمعیتی، بحث ما این نیست که پروژه‌های قبلی معطل بمانند. مطالبات احصا شده است که یکی از مسائل در رباط کریم است. پروژه رباط کریم نیمه دوم 1402 آغاز شده است و علت بلاتکلیفی آن، تأمین مالی از سوی یکی از بانک‌ها بود. در سفر شهرستانی استاندار، ایشان دستور دادند و این موضوع مرتفع شد. میانگین پیشرفت این پروژه 40 درصد با 270 بلوک و جمعیت 16 هزار نفری است. اولویت ما تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام است که به معنای توقف کامل پروژه نیست، بلکه باید تمامی مشکلات رفع شود.