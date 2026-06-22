وی با بیان اینکه بیماری‌های واگیر محدود به مرزهای جغرافیایی نیستند، افزود: اگر جمعیتی از خدمات بهداشتی و مراقبتی محروم شوند، پیامدهای آن متوجه کل جامعه خواهد شد. به همین دلیل در شبکه بهداشت کشور خدمات مورد نیاز اتباع نیز همانند شهروندان ایرانی ارائه می‌شود.

فرخی اضافه کرد: در روستاها، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و مناطق عشایری، خدمات بهداشتی برای اتباع خارجی نیز مشابه سایر شهروندان ارائه می‌شود و این رویکرد بخشی از سیاست‌های نظام سلامت در راستای حفظ سلامت عمومی است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: این برنامه یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی نظام سلامت کشور است و باید از ظرفیت آن برای تقویت نظام مراقبت بیماری‌ها استفاده شود.

وی افزود: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای پزشکی خانواده، لازم است همه بخش‌های نظام سلامت جایگاه خود را در این ساختار جدید تعریف کنند تا بتوانند نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا کنند.

فرخی با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در نظام سلامت گفت: برنامه‌های مختلف بهداشتی باید در ساختار شبکه بهداشت ادغام شوند تا ضمن افزایش بهره‌وری، از هدررفت منابع جلوگیری شود.

وی افزود: هر برنامه‌ای که در نظام شبکه ادغام شود، از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود و تأمین منابع انسانی، تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز آن نیز با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نظام مراقبت بیماری‌ها باید نقش خود را در چارچوب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع به‌درستی تعریف کند، زیرا این برنامه می‌تواند زمینه ارتقای خدمات پیشگیری، شناسایی زودهنگام بیماری‌ها و مراقبت مستمر از بیماران را فراهم کند.

وی افزود: اگر حوزه بیماری‌های واگیر نتواند جایگاه خود را در این ساختار جدید پیدا کند، فرصت مهمی برای توسعه و ارتقای خدمات سلامت از دست خواهد رفت.

فرخی با اشاره به مدل جدید پرداخت در برنامه پزشکی خانواده گفت: بخشی از پرداخت‌ها بر اساس عملکرد و کیفیت خدمات انجام خواهد شد و شاخص‌هایی مانند مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، ارجاع مناسب بیماران، کیفیت ارائه خدمات و میزان تحقق اهداف برنامه در این ارزیابی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: اتصال نظام پرداخت به عملکرد می‌تواند موجب ارتقای کیفیت خدمات و افزایش پاسخگویی در نظام سلامت شود.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به تجربه همه‌گیری کووید-۱۹ گفت: حفظ دستاوردهای حوزه بیماری‌های واگیر نیازمند تلاش بیشتری نسبت به گذشته است و شبکه بهداشت باید با تقویت زیرساخت‌ها و توانمندسازی نیروها، نقش محوری خود را در تأمین امنیت سلامت کشور ایفا کند.

وی بر همکاری نزدیک میان مرکز مدیریت شبکه و مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر تأکید کرد و گفت: هدف مشترک ما ارتقای نظام مراقبت، تقویت شبکه بهداشت و بهره‌گیری از ظرفیت برنامه پزشکی خانواده برای بهبود شاخص‌های سلامت در کشور است.