تندیس شهید حاجیزاده رونمایی شد
تندیس سردار شهید «امیرعلی حاجیزاده» در همجواری مجموعه هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه ۲۲ تهران رونمایی شد.
به گزارش ایلنا از شهر، مراسم رونمایی از تندیس سردار شهید «امیرعلی حاجیزاده» در همجواری مجموعه هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه ۲۲ با حضور داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲، جمعی از همرزمان شهید و خانواده ایشان برگزار شد.
این تندیس که نمادی از ایثارگریهای این شهید والامقام است، در محدودهای که افتخار میزبانی از یگان هوافضای سپاه را دارد، نصب گردیده است.
در این مراسم، داود گودرزی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه نصب این تندیس کوچکترین اقدام مدیریت شهری برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهداست، اظهار داشت: مجاهدتها، فداکاریها و ایثارگریهای شهدا موجب شده است تا انقلاب اسلامی با گذشت ۴۷ سال همچنان استوار باقی بماند.
وی افزود: ناکامی قدرتهای بزرگ جهانی در مقابله با ایران اسلامی، ثمره و ماحصل جانفشانیهای شهدایی همچون سردار حاجیزاده است که امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند.
همسر سردار شهید حاجیزاده نیز در این آیین ضمن قدردانی از مدیریت شهری، با اشاره به ویژگیهای اخلاقی این شهید بزرگوار گفت: شهید حاجیزاده همواره قدردان مردم بود و در برخورد با خانواده، همکاران و مردم، از اخلاق بسیار شایستهای برخوردار بود. وظیفه امروز ما این است که با بهرهگیری از منش ایشان، در مسیر شهدا حرکت کنیم.