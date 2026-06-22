نحوه حضور دانشجویان دانشگاه آزاد در امتحانات غیرپزشکی
رئیس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیهای از نحوه حضور دانشجویان در امتحانات پایان ترم خبر داد.
به گزارش ایلنا از دانشگاه آزاد اسلامی، سودابه سلیمانی گفت: به منظور مساعدت حداکثری با دانشجویان و جلوگیری از رفتوآمدهای مکرر، پرمخاطره و هزینهبرِ بینشهری و استانی، طرح «تعاون امتحان» به اجرا درمیآید.
رئیس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک شبکه گسترده و یکپارچه علمی، در تمامی استانها و شهرهای کشور دارای واحدهای دانشگاهی فعال است، امکان انجام امتحانات پایانترم دانشجویان در واحد دانشگاهی شهر محل سکونتشان فراهم شده است تا نیازی به سفرهای بینشهری وجود نداشته باشد.