نحوه حضور دانشجویان دانشگاه آزاد در امتحانات غیرپزشکی

به گزارش ایلنا از دانشگاه آزاد اسلامی، سودابه سلیمانی گفت: به منظور مساعدت حداکثری با دانشجویان و جلوگیری از رفت‌وآمدهای مکرر، پرمخاطره و هزینه‌برِ بین‌شهری و استانی، طرح «تعاون امتحان» به اجرا درمی‌آید.

رئیس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک شبکه گسترده و یکپارچه علمی، در تمامی استان‌ها و شهرهای کشور دارای واحدهای دانشگاهی فعال است، امکان انجام امتحانات پایان‌ترم دانشجویان در واحد دانشگاهی شهر محل سکونتشان فراهم شده است تا نیازی به سفرهای بین‌شهری وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/