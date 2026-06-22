به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه های پیش یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

امروز (اول تیرماه) ماندگاری توده هوای گرم روی استان مورد انتظار است علاوه بر آن از امشب تا پنجشنبه (۲ تا ۴ تیرماه) در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید در پاره‌ای نقاط به‌ویژه نیمه جنوبی و غربی استان گاهی وزش باد خیلی شدید با گرد و خاک دور از انتظار نیست.

روز چهارشنبه (۳ تیرماه) در ارتفاعات استان گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده مورد انتظار است. روز پنجشنبه کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

آسمان تهران فردا (۲ تیرماه) صاف از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۲۸ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه (۳ تیرماه) صاف تا قسمتی ابری از بعد از ظهر افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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