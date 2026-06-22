لزوم تسریع در تعمیر و نوسازی ناوگان عملیاتی اورژانس

وی در بازدید از پایگاه شهری خرم‌آباد با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه استهلاک و خرابی ناوگان عملیاتی گفت: با توجه به افزایش مأموریت‌ها و تأثیر فرسودگی ناوگان بر کاهش توان عملیاتی، تسریع در فرآیند تعمیر و بازسازی آمبولانس‌ها و تجهیزات امدادی برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم ضروری است.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین در ادامه این سفر از یکی از پایگاه‌های شهری شهرستان دورود بازدید کرد. وی با اشاره به فرسودگی ساختمان فعلی این پایگاه، بر ضرورت ایجاد فضای استاندارد و مناسب برای کارکنان عملیاتی تأکید کرد و از محل پیشنهادی برای احداث ساختمان جدید پایگاه بازدید به عمل آورد. دکتر میعادفر در این بازدید قول پیگیری برای تأمین اعتبار و احداث ساختمان جدید را داد.

در ادامه این برنامه، پایگاه شهری اورژانس شهرستان ازنا با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور به طور رسمی افتتاح شد. این پروژه در سفر پیشین رئیس سازمان اورژانس کشور و با همراهی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اعتبار آن تأمین شده بود و اکنون وارد مدار خدمت‌رسانی شده است.

میعادفر در مراسم افتتاح این پایگاه ضمن تأکید بر تقویت ظرفیت خدمات اورژانس در منطقه، از استقرار یک دستگاه آمبولانس جدید در این پایگاه برای افزایش توان عملیاتی اورژانس شهرستان ازنا خبر داد.

وی همچنین در ادامه سفر خود از بخش‌های مختلف بیمارستان ازنا بازدید کرد تا از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی و پذیرش بیماران قرار گیرد.

گفتنی است رئیس سازمان اورژانس کشور در حاشیه این بازدیدها، از مرکز نگهداری معلولین شهرستان دورود نیز بازدید کرد.