به گزارش ایلنا از وبدا، نفیسه حسنلو، فوق‌تخصص غدد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، با بیان اینکه در پرکاری تیروئید، غده تیروئید بیش از حد طبیعی هورمون تولید می‌کند، افزود: این وضعیت در زنان می‌تواند باعث اختلال در چرخه قاعدگی، نامنظمی قاعدگی یا کاهش دفعات تخمک‌گذاری شود و در نتیجه احتمال بارداری را کاهش دهد. همچنین در صورت کنترل نشدن بیماری، خطر سقط جنین، زایمان زودرس و برخی عوارض بارداری افزایش می‌یابد.

این فوق‌تخصص غدد ادامه داد: پرکاری تیروئید در مردان نیز می‌تواند تعادل هورمون‌های جنسی را تحت تأثیر قرار دهد. برخی مطالعات نشان داده‌اند که این اختلال ممکن است با تغییر در کیفیت، تعداد یا تحرک اسپرم همراه باشد و در برخی موارد بر عملکرد باروری اثر بگذارد.

دکتر حسنلو با تأکید بر اینکه ارتباط اختلالات تیروئید با ناباروری به معنای غیرقابل درمان بودن این مشکل نیست، تصریح کرد: خوشبختانه با درمان و کنترل مناسب پرکاری تیروئید، در بسیاری از موارد عملکرد طبیعی دستگاه تولیدمثل بهبود یافته و شانس باروری افزایش می‌یابد. استفاده از داروهای ضدتیروئید یا سایر روش‌های درمانی باید تحت نظر پزشک انجام شود تا سطح هورمون‌های تیروئیدی در محدوده مناسب قرار گیرد.

وی در ادامه به کم‌کاری تیروئید اشاره کرد و گفت: در کم‌کاری تیروئید، بدن قادر به تولید مقدار کافی هورمون تیروئید نیست و این وضعیت نیز می‌تواند بر باروری زنان و مردان تأثیر منفی بگذارد. هورمون‌های تیروئیدی در تنظیم چرخه قاعدگی، تخمک‌گذاری، عملکرد تخمدان‌ها و همچنین تولید و عملکرد اسپرم نقش مهمی دارند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز اظهار کرد: در زنان، کم‌کاری تیروئید می‌تواند موجب اختلال در تخمک‌گذاری، تغییر در شرایط مناسب برای لقاح و کاهش احتمال بارداری شود. همچنین در صورت درمان نشدن، ممکن است با افزایش خطر اختلال در لانه‌گزینی جنین، سقط زودرس و کاهش موفقیت بارداری همراه باشد.

وی افزود: در مردان نیز غده تیروئید در تنظیم تعادل هورمونی نقش دارد و کم‌کاری تیروئید می‌تواند با ایجاد اختلال در این تعادل، بر تولید، کیفیت و عملکرد اسپرم اثر منفی بگذارد.

دکتر حسنلو با اشاره به اهمیت بررسی عملکرد تیروئید در زوج‌هایی که با مشکل ناباروری مواجه هستند، خاطرنشان کرد: ارزیابی و کنترل سطح هورمون‌های تیروئیدی، به‌ویژه در افرادی که قصد بارداری دارند یا تحت درمان‌های کمک‌باروری مانند لقاح آزمایشگاهی (IVF) قرار می‌گیرند، اهمیت زیادی دارد. اختلالات کنترل‌نشده تیروئید می‌توانند بر روند درمان و نتایج بارداری تأثیرگذار باشند.

وی در پایان تأکید کرد: توصیه می‌شود زوج‌هایی که با تأخیر در بارداری مواجه هستند، به‌ویژه در صورت وجود علائمی مانند نامنظمی قاعدگی، خستگی، تغییر وزن، تپش قلب، اضطراب، ریزش مو یا سابقه بیماری تیروئید، برای ارزیابی و درمان به‌موقع به پزشک مراجعه کنند؛ چراکه تشخیص زودهنگام و درمان مناسب اختلالات تیروئید می‌تواند به حفظ سلامت باروری و افزایش شانس بارداری سالم کمک کند.