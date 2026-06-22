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زاکانی:

شهید کاظمی، مغز متفکر جامعه اطلاعاتی ایران بود

شهید کاظمی، مغز متفکر جامعه اطلاعاتی ایران بود
کد خبر : 1802941
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شهردار تهران در پیامی، سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار شهید محمد کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا از شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران به مناسبت سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار شهید محمد کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی نوشت: «شهید سرلشکر محمد کاظمی مغز متفکر جامعه اطلاعاتی ایران بود. در تمام سال‌هایی که آرامش و امنیت بر این کشور سایه افکنده بود، او در نبرد با دشمنان خارجی، از صهیونی و آمریکایی تا سرویس‌های متخاصم و رقیب، شب و روز نمی‌شناخت.

او در مکتب خمینی و جبهه‌های دفاع مقدس تربیت یافت تا در این دوران بخشی از پیکره امنیتی و اطلاعاتی ایران را استحکام بخشد. درود بر روح بزرگ او و یاران شهید و جانشین شهیدش، سرلشکر مجید خادمی»

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