به گزارش ایلنا، سردار «احمد کرمی‌اسد»؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش سفرهای برون‌شهری در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم تردد وسایل نقلیه و به منظور ارتقای ایمنی و تسهیل عبور و مرور، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور پیش‌بینی شده است که در صورت نیاز توسط مأموران پلیس راه اجرا خواهد شد.

محدودیت های آغاز تعطیلات

وی افزود: این محدودیت‌ها از ساعت 12:00 ظهر روز سه‌شنبه 2 تیر ماه آغاز می‌شود و تا ساعت 06:00 روز شنبه مورخ 6 تیرماه ادامه خواهد داشت و طی این مدت تردد موتورسیکلت از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیت‌های محور کرج - چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از این محور همچنان ممنوع است.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (2 ،3، 4، 6 تیر ماه)، در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

محدودیت های پایان تعطیلات

وی درباره محدودیت قطعی محور کرج - چالوس در روز جمعه 5 تیرماه اظهار کرد: از ساعت 12:00 در آزادراه تهران - شمال، محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس اعمال می‌شود. همچنین از ساعت 13:00 در ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد به صورت کامل اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: از ساعت 15:00 از مرزن‌آباد به سمت تهران، مسیر به صورت یکطرفه (شمال به جنوب) اجرا می‌شود و از ساعت 24:00 طرح پایان یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورت کم‌حجم بودن ترافیک، زمان پایان طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلام‌شده اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد درباره محور هراز گفت: تردد کلیه تریلرها از این محور همچنان ممنوع است. همچنین تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت 12:00 تا 24:00 روز سه‌شنبه مورخ 2 تیرماه و همچنین از ساعت 07:00 تا 24:00 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه مورخ (3، 4 ، 5 و 6 تیرماه) از محور هراز ممنوع خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک و با صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه (2 ،3، 4، 6 تیر ماه)، به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور تهران - فیروزکوه - قائمشهر نیز گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، تردد انواع تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12:00 تا 24:00 روز سه‌شنبه مورخ 2 تیرماه در مسیر جنوب به شمال و از ساعت 08:00 تا 24:00 روز جمعه 5 تیرماه در مسیر شمال به جنوب این محور ممنوع خواهد بود.

وی درباره محدودیت محور فشم اظهار کرد: از ساعت 17:00 تا 20:00 روز جمعه 5 تیرماه، محدودیت ترافیکی از انتهای محور در محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد درباره محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و با صلاحدید مأموران پلیس راه، تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12:00 تا 24:00 روز سه‌شنبه 2 تیرماه و همچنین از ساعت 08:00 تا 24:00 روزهای چهارشنبه و جمعه مورخ (3 و 5 تیرماه) در این محور ممنوع خواهد بود.

وی در ادامه درباره محور آستارا - اردبیل و بالعکس افزود: تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12:00 تا 24:00 روز جمعه مورخ 5 تیرماه در این محور ممنوع است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، ضمن برنامه‌ریزی مناسب، از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

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