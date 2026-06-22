دستگیری قاتل فراری پس از ۲۵ روز
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از دستگیری قاتل فراری پس از ۲۵ روز خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان؛ روز دوشنبه یکم تیرماه، در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در شهرستان دلفان، که ۲۵ روز پیش رخ داده بود، عامل این جنایت پس از متواری شدن، با اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی این شهرستان شناسایی شد.
مأموران در یک عملیات هوشمندانه و ضربتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند.
متهم در تحقیقات اولیه پلیس، انگیزه قتل را اختلافات قبلی عنوان کرده است.
این فرد دارای سوابق متعدد کیفری از جمله اخلال در نظم و آسایش عمومی، خرید و فروش مواد مخدر و سرقت بوده و پرونده قضایی وی در حال تکمیل است.