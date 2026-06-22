دستگیری قاتل فراری پس از ۲۵ روز

مأموران در یک عملیات هوشمندانه و ضربتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

متهم در تحقیقات اولیه پلیس، انگیزه قتل را اختلافات قبلی عنوان کرده است.

این فرد دارای سوابق متعدد کیفری از جمله اخلال در نظم و آسایش عمومی، خرید و فروش مواد مخدر و سرقت بوده و پرونده قضایی وی در حال تکمیل است.