هواشناسی مازندران هشدار داد:
شنا و فعالیت دریایی تا ظهر سهشنبه ممنوع
هواشناسی مازندران هشدار داد: دریا برای شنا و فعالیتهای دریایی تا ظهر فردا سه شنبه مناسب نیست.
به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور اطلاعیه سطح زرد شماره ۱۳ درباره خطرات استفاده دریا ازصبح روز یکشنبه ۳۱ خردادتا ظهر سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ هشدار داد.
هشدار دریایی هواشناسی مازندران سطح زرد شماره ۱۳
توصیف سامانه
شمالی شدن جریانات و عبور موج از تراز میانی جو
زمان فعالیت:
ازصبح روز یکشنبه ۳۱ خردادتا ظهر سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵
منطقه اثر:
مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران
نوع مخاطره:
وزش باد نسبتاً شدیدو مواج شدن دریا همراه بابارش پراکنده
اثر مخاطره:
خطر غرق شدن شناگران و قایقهای سبک و تفریحی
اختلال در فعالیتهای صیادی
اختلال در تردد شناورها در حوضچه بنادر
اختلال در فعالیتهای بندری
توصیه ها:
شنا ممنوع
قایقرانی و فعالیتهای تفریحی و گردشگری ممنوع
صیادی ممنوع