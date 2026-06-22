شگرد فریبنده دو زن سارق؛ سرقت از کودک با هدیه عروسک

خوشبختانه با اقدام قاطع و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی، هر دو متهم در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شدند. در این عملیات، طلاهای مسروقه کشف و به مالباخته تحویل داده شد. همچنین خودروی مورد استفاده متهمان توقیف و آنان جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی روانه زندان شدند.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان؛ در پی وصول شکایتی مبنی بر سرقت گوشواره‌ های یک دختربچه در شهرستان بروجرد، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. تحقیقات میدانی و اطلاعاتی مأموران نشان داد که دو متهم زن، با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید و با شگرد اهدای عروسک، اعتماد دختربچه را جلب کرده و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت گوشواره‌های وی کرده‌اند.