فروش سلاح گرم در قلب بازار تهران در پوشش کارگر
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سودجویان با قاچاق و توزیع سلاح درصدد ایجاد ناامنی و خرابکاری در کشور هستند؛ پلیس امنیت عمومی با هشدار نسبت به سوءاستفاده مجرمان از پوششهای شغلی میگوید که با فعالیتهای غیرقانونی و سوداگریهای مرگبار، قاطع و بدون اغماض برخورد میکند.
به گزارش ایلنا، مأموران پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ موفق شدند فردی را که با سوءاستفاده از پوشش کارگری اقدام به قاچاق و فروش غیرقانونی سلاح گرم میکرد، در قلب بازار تهران دستگیر کنند.
روز گذشته ۶۶ قبضه سلاح جنگی و ۱۵۰ قبضه سلاح شکاری قاچاق و غیر مجاز توسط مأموران فرماندهی انتظامی استان خوزستان کشف و ضبط شد.
در پی رصد اطلاعاتی و اقدامات میدانی مأموران پلیس امنیت مشخص شد که متهم با سوءاستفاده از اعتبار و جایگاه اجتماعی قشر کارگر، اقدام به قاچاق و فروش سلاح گرم در بازار کرده که در نهایت هنگام تحویل سلاح به خریدار در یکی از سراهای بازار تهران غافلگیر و دستگیر شد.بررسیهای اولیه حاکی از آن است که این فرد سلاحهای مورد نظر را از مناطق مرزی کشور تهیه و پس از انتقال به تهران، در بازار سیاه به فروش میرساند.