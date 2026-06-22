فروش سلاح گرم در قلب بازار تهران در پوشش کارگر

به گزارش ایلنا، مأموران پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ موفق شدند فردی را که با سوءاستفاده از پوشش کارگری اقدام به قاچاق و فروش غیرقانونی سلاح گرم می‌کرد، در قلب بازار تهران دستگیر کنند.

روز گذشته ۶۶ قبضه سلاح جنگی و ۱۵۰ قبضه سلاح شکاری قاچاق و غیر مجاز توسط مأموران فرماندهی انتظامی استان خوزستان کشف و ضبط شد.

در پی رصد اطلاعاتی و اقدامات میدانی مأموران پلیس امنیت مشخص شد که متهم با سوءاستفاده از اعتبار و جایگاه اجتماعی قشر کارگر، اقدام به قاچاق و فروش سلاح گرم در بازار کرده که در نهایت هنگام تحویل سلاح به خریدار در یکی از سراهای بازار تهران غافلگیر و دستگیر شد.بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که این فرد سلاح‌های مورد نظر را از مناطق مرزی کشور تهیه و پس از انتقال به تهران، در بازار سیاه به فروش می‌رساند.

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