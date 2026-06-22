هشدار پلیس برای جلوگیری از جاماندن از قافله زیارت
مدیرکل آموزش همگانی فراجا با اشاره به موج گسترده سفر زائران به کشور عراق در ایام محرم و صفر و بهویژه روزهای تاسوعا، عاشورا و اربعین حسینی، گفت: زیارت مقبول، در گرو سفری است که با تدبیر آغاز شود؛ بنابراین از همه زائران میخواهیم با پیشدستی در تهیه مدارک و رعایت دقیق نظم مرزی، آرامش خود و سایر همسفران را در این مسیر مقدس تضمین کنند.
وی با بیان اینکه مدیریت زمان سفر، کلید کاهش چالشهای پیشرو است، افزود: با توجه به حجم بالای ترددها در ایام محرم و صفر، توصیه میشود زائران عزیز، امور اداری و تهیه ملزومات سفر خود را هرچه زودتر انجام دهند تا روند خروج از کشور با آرامش و سرعت بیشتری صورت پذیرد.
مدیرکل آموزش همگانی فراجا در خصوص امنیت زائران تأکید کرد: در طول مسیرهای پرتردد، پایانههای مرزی و محلهای تجمع جمعیت، هوشیاری و مراقبت از وسایل شخصی، کیفدستی، تلفن همراه و اسناد هویتی اهمیت دوچندانی دارد. پیشنهاد میشود زائران، پول نقد و مدارک اصلی خود را در یک محل متمرکز نگه ندارند و در حفظ آنها حداکثر دقت را داشته باشند.
اولادی همچنین به اهمیت رعایت ضوابط قانونی اشاره کرد و افزود: پیش از حرکت، از اعتبار کافی گذرنامهها اطمینان حاصل کنید و مقررات ورود و خروج را کاملاً جدی بگیرید؛ تأکید پلیس بر این است که سفر خود را صرفاً از طریق مرزهای رسمی و قانونی انجام دهید تا با هیچگونه تأخیر یا منع قانونی برای خروج مواجه نشوید.
این مقام انتظامی در خصوص تأمین مخارج سفر خاطرنشان کرد: همراه داشتن ارز کافی، بهویژه دینار عراق، برای رفع نیازهای ضروری در طول مسیر اهمیت زیادی دارد؛ لذا تهیه ارز مورد نیاز پیش از ورود به مرزها، از بروز دغدغههای احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
وی در پایان تصریح کرد: زائران عزیز با رعایت نظم، سعهصدر و همکاری با خادمان خود در پلیس و مسئولان مرزی، میتوانند سفری آرام و ایمن را تجربه کنند. توجه به اطلاعیههای رسمی و پرهیز از تجمعهای غیرضروری در مرزها، مهمترین عاملی است که به ما در ارائه خدماترسانی بهتر و روانسازی تردد زائران حسینی کمک خواهد کرد.