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هشدار درباره گردش ویروس هاری در کشور

هشدار درباره گردش ویروس هاری در کشور
کد خبر : 1802887
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رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: افزایش موارد حیوان‌گزیدگی در کشور با شتاب زیادی در حال وقوع است.

به گزارش ایلنا از وبدا، قباد مرادی در اجلاس کشوری مدیران بیماری‌های واگیر که به صورت وبیناری با حضور مدیران و روسای بیماری‌های واگیر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد، اظهار داشت: افزایش موارد حیوان‌گزیدگی در کشور با شتاب زیادی در حال وقوع است و این روند نیازمند مداخلات جدی و همکاری مؤثر میان دستگاه‌های مسئول است. وزارات بهداشت در این زمینه وظیفه ارائه خدمات درمانی و واکسیناسیون را به افراد حیوان گزیده به عهده دارد.

وی افزود: ویروس هاری در کشور در حیوانات وحشی، سگ های ولگرد، دام ها و حیوانات اهلی با تفاوت هایی از نظر میزان الودگی در گردش و البته نگران کننده است.

مرادی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در کنترل بیماری‌های مشترک انسان و حیوان، گفت: برای کنترل این بیماریها، هماهنگی میان وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول باید بیش از گذشته تقویت شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه حذف هاری با تعریف حذف انتقال بیماری به انسان از طریق سگ های ولگرد در کشور همچنان هدفی دست‌یافتنی است، خاطرنشان کرد: برخی استان‌ها بار بیشتری از موارد حیوان‌گزیدگی را به خود اختصاص داده‌اند و اجرای برنامه‌های مداخله‌ای در این مناطق باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

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