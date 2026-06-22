خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارش باران در محورهای شمالی کشور

بارش باران در محورهای شمالی کشور
کد خبر : 1802758
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از بارش باران در برخی محورهای استان‌های مازندران و گیلان و ترافیک نیمه‌سنگین در تعدادی از معابر منتهی به پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا اظهار کرد: بررسی آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور در ساعت ۷ صبح امروز - دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ - نشان می‌دهد که در برخی از محورهای استان‌های مازندران و گیلان بارش باران جریان دارد.

وی افزود: بر اساس این گزارش، ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران از محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده وردآورد نیمه‌سنگین است.

سرهنگ قلی‌نیا گفت: همچنین در آزادراه ساوه ـ تهران، از محدوده نسیم‌شهر تا عوارضی تهران، تردد خودروها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد:گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که در محور شهریار ـ تهران نیز ترافیک در برخی مقاطع به صورت نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی از رانندگان خواست با توجه به بارش باران در محورهای شمالی و حجم تردد در مسیرهای منتهی به تهران، ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از هرگونه شتاب‌زدگی و رفتارهای پرخطر در رانندگی پرهیز کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی