خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست:

تأکیدات رئیس‌جمهور پزشکیان بر بهره‌مندی پایدار از منابع زیستی مایه دلگرمی و فصل‌الخطاب است

تأکیدات رئیس‌جمهور پزشکیان بر بهره‌مندی پایدار از منابع زیستی مایه دلگرمی و فصل‌الخطاب است
کد خبر : 1802587
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نوشت: تأکیدات رئیس‌جمهور پزشکیان بر حفظ محیط زیست مایه دلگرمی و فصل‌الخطاب ما در سازمان حفاظت محیط زیست است.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ «در شرایطی که کشور عزیزمان با پیامدهای اقتصادی ناشی از دو جنگ تحمیلی ناجوانمردانه روبه‌رو است، تأکیدات رئیس‌جمهور پزشکیان بر حفظ محیط زیست، بهره‌مندی پایدار از منابع زیستی و عدالت محیط زیستی مبتنی بر حقوق نسل‌های آینده، مایه دلگرمی و فصل‌الخطاب ما در سازمان حفاظت محیط زیست است.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی