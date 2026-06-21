رئیس سازمان حفاظت محیطزیست:
تأکیدات رئیسجمهور پزشکیان بر بهرهمندی پایدار از منابع زیستی مایه دلگرمی و فصلالخطاب است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نوشت: تأکیدات رئیسجمهور پزشکیان بر حفظ محیط زیست مایه دلگرمی و فصلالخطاب ما در سازمان حفاظت محیط زیست است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در شرایطی که کشور عزیزمان با پیامدهای اقتصادی ناشی از دو جنگ تحمیلی ناجوانمردانه روبهرو است، تأکیدات رئیسجمهور پزشکیان بر حفظ محیط زیست، بهرهمندی پایدار از منابع زیستی و عدالت محیط زیستی مبتنی بر حقوق نسلهای آینده، مایه دلگرمی و فصلالخطاب ما در سازمان حفاظت محیط زیست است.»