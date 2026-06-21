احتمال تمدید رایگان بودن مترو و اتوبوس تا پس از مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا از شهر، مهدی چمران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده برای تسهیل تردد شهروندان و مهمانان در ایام برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: در صحن شورا پیشنهاد خواهیم کرد که رایگان بودن خدمات مترو و اتوبوس تا زمان برگزاری مراسم تشییع رهبر شهیدمان ادامه پیدا کند. با توجه به اینکه در مراسم تشییع، مهمانان زیادی از شهرستان‌ها به تهران خواهند آمد، تلاش ما این است که بخش عمده‌ای از نیازهای حمل‌ونقلی آنان را تأمین کنیم.

وی افزود: پیش از این تصور می‌کردیم مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در دهه نخست ماه محرم برگزار شود، اما زمان آن به دهه دوم موکول شده است. بنابراین این احتمال بسیار زیاد وجود دارد که در شورا این موضوع به تصویب برسد و رایگان بودن خدمات حمل‌ونقل عمومی تا پس از مراسم تشییع رهبر شهید ادامه داشته باشد. امیدواریم این موضوع همین روز سه‌شنبه نیز به تصویب برسد.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در ایام محرم ساعت فعالیت اتوبوس‌ها تا ساعت ۱۲ شب افزایش یافته است، گفت: البته در بخش مترو شرایط با دشواری‌های بیشتری همراه است؛ زیرا همان‌طور که می‌دانید، امکان به‌کارگیری یک واگن به‌ صورت مستقل وجود ندارد و باید کل رام قطار به حرکت درآید که این موضوع مسائل و مشکلات فنی متعددی را به همراه دارد.

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