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امتحانات مقاطع ارشد و دکتری حضوری شد

امتحانات مقاطع ارشد و دکتری حضوری شد
کد خبر : 1802485
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بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) امتحانات پایان ترم نیمسال جاری برای مقاطع تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد) به صورت حضوری خواهد بود.

به گزارش ایلنا، با توجه به مصوبه شاک ابلاغی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، امتحانات پایان ترم نیمسال جاری برای مقاطع تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد) به صورت حضوری خواهد بود.

دانشجویان محترم آخرین تغییرات را در آموزشیار کنترل نموده و کارت شرکت در جلسه آزمون را دریافت کنند.

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