خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام تمهیدات دارویی مراسم تشییع رهبر شهید

اعلام تمهیدات دارویی مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1802448
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، بر لزوم آمادگی کامل شبکه توزیع و ارائه خدمات دارویی در شهرهای تهران، قم و مشهد تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از ایفدانا، اکبر عبداللهی اصل، با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم در مراسم‌های وداع و تشییع، خواستار هماهنگی دقیق میان مراکز درمانی، اورژانس‌ها، داروخانه‌های منتخب و شرکت‌های پخش دارویی برای تأمین اقلام حیاتی شد.

وی بر تشکیل تیم‌های واکنش سریع توسط شرکت‌های پخش و حفظ موجودی کافی از سرم‌ها، داروهای اورژانسی و ملزومات احیا در انبارها تأکید کرد.

عبداللهی اصل خاطرنشان کرد: فعالیت شرکت‌های پخش دارویی و پاسخگویی آن‌ها در روزهای برگزاری مراسم، نباید تحت تأثیر تعطیلات احتمالی قرار گیرد و باید آمادگی کامل برای تأمین فوری نیازها وجود داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی