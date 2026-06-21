آمادگی بسیج شهرداری تهران برای تشییع رهبر شهید انقلاب
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران از آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی حسنزاده مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در جلسه شورای معاونین و فرماندهان این سازمان، بر ضرورت آمادگی همهجانبه برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: تشییع پیکر مطهر این شخصیت بزرگ و تأثیرگذار، صرفاً یک مراسم نیست، بلکه نمایش وحدت، بصیرت و وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی است و بسیج شهرداری تهران باید با تمام ظرفیتهای خود در این رویداد تاریخی نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به مسئولیتهای پیشبینیشده برای مجموعه مدیریت شهری افزود: تمامی معاونتهای ستادی، حوزههای مقاومت و پایگاههای بسیج شهرداری باید با آمادگی کامل، هماهنگی حداکثری و حضور میدانی، زمینه برگزاری هرچه منظمتر و باشکوهتر این مراسم را فراهم کنند تا خدماترسانی مطلوب به شهروندان و شرکتکنندگان در این آیین بزرگ محقق شود.
حسنزاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامههای قرارگاه ۱۸ ایران پیروز اظهار داشت: این قرارگاه صرفاً یک مأموریت اداری و ابلاغی نیست، بلکه بستری برای سازماندهی ظرفیتهای مردمی و انقلابی در شرایط حساس کشور است. از این رو تمامی بخشهای سازمان باید با اشراف کامل به مأموریتها و اهداف قرارگاه، برنامههای خود را در راستای تحقق اهداف آن دنبال کنند.
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در ادامه، با اشاره به برنامهریزی برای موکب حضرت علی بن موسیالرضا(ع) در ایام اربعین حسینی گفت: خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) افتخاری بزرگ برای خانواده بسیج شهرداری تهران است و از هماکنون باید با برنامهریزی دقیق، تأمین امکانات و هماهنگیهای لازم، مقدمات برپایی موکبی در شأن زائران حسینی فراهم شود تا بتوانیم خدمات فرهنگی، معنوی و رفاهی مناسبی ارائه دهیم.