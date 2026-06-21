به گزارش ایلنا، سردار محمد شرفی در بازدید از پایانه مرزی چذابه گفت: خوشبختانه با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند سنوات گذشته، همکاران ما در حوزه انتظامی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل و بی نقصی در این مرز‌ها دارند و امروز هدف از بازدید سنجش میدانی میزان آمادگی بود که بحمدالله مطلوب ارزیابی شد.

وی با تشریح ۵ مأموریت محوری پیش‌بینی شده در قرارگاه اربعین، افزود: مأموریت نخست، تأمین نظم و امنیت کامل است که طرح‌ها و برآورد‌های عملیاتی آن نهایی شده و سازماندهی منابع انسانی و زیرساخت‌های ارتباطی نیز به طور کامل فراهم است.

فرمانده قرارگاه اربعین حسینی فراجا دومین مأموریت را ارائه خدمات گذرنامه به زائران دانست و افزود: همکاران ما در تمامی شعب برای صدور اسناد مسافرتی، گذرنامه زیارتی و دفترچه خادم، پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌اند و با کشور عراق نیز توافقات کامل صورت گرفته است. از نظر توزیع و تعداد، آمادگی ۱۰۰ درصدی داریم و نیروی انسانی مورد نیاز تأمین شده است.

سردار شرفی سومین اولویت را مدیریت ترافیک و تردد زائران عنوان کرد و ادامه داد: طرح‌های ترافیکی در هر دو مرز شلمچه و چذابه تدوین و در طرح‌های لازم در استانداری به تصویب رسیده و امیدواریم شاهد ترددی روان و بدون حادثه باشیم.

وی در تشریح مأموریت چهارم به اقدامات دیپلماتیک در حوزه مرزبانی اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی در سطوح کارشناسی و مدیریتی بین مرزبانان ایران و عراق برگزار و هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات به راهپیمایی اربعین انجام شده است. این موضوعات در سفر‌های آتی به عراق در سطح کلان کشوری نهایی خواهد شد.

فرمانده قرارگاه اربعین حسینی فراجا، پنجمین مأموریت را همکاری با سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها برشمرد و تصریح کرد: سایر دستگاه‌ها در بستر امنیت، روان‌سازی ترافیک و جلب همکاری‌های انتظامی پای کار هستند و جلسات متعددی با استانداران و مسئولان استانی برگزار شده که بحمدالله استاندار محترم نیز بسیار فعال هستند.

سردار شرفی در پایان خاطرنشان کرد: طرح‌های عملیاتی برای حضور حداکثری و ارائه خدمات بی‌نظیر به زائران در روز‌های آینده اجرایی خواهد شد و همکاران من با روحیه جهادی، آماده خدمت‌رسانی به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) هستند.