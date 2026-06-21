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تاخیر یک هفته‌ای مصاحبه آزمون ورودی دکتری ۱۴۰۵

تاخیر یک هفته‌ای مصاحبه آزمون ورودی دکتری ۱۴۰۵
کد خبر : 1802409
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سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای از تاخیر یک هفته‌ای انجام مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D )نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه اعلام اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D.» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵ به اطلاع متقاضیان معرفی شده به این مرحله از آزمون می‌رساند به منظور فراهم کردن زمینه حضور متقاضیان آزمون دکتری در آیین وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی که زمان مصاحبه آنها در تاریخ‌های ۱۳ تا ۱۷ تیرماه بوده، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پذیرنده دانشجو اعلام شده است که زمان مصاحبه را به روزهای هفته بعد از تاریخ ۲۰ تا ۲۴ تیرماه انتقال و اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص به متقاضیان ذینفع به‌نحو مقتضی انجام دهند.

لذا به متقاضیان مذکور توصیه می‌شود به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه/ موسسه مربوطه مراجعه و از زمان دقیق مرحله مصاحبه و بررسی سوابق اطمینان حاصل کنند.

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