سربازان برای شرکت در مراسم اربعین از طریق یگان خدمتی اقدام کنند

به گزارش ایلنا از پلیس، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: کارکنان وظیفه حین خدمت که قصد زیارت عتبات عالیات را از اول محرم تا پایان صفر در بازه زمانی( ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۲) بویژه ایام اربعین حسینی را دارند، می بایست برای دریافت مجوز خروج از کشور از طریق واحدهای نیروی انسانی یگان خدمتی خود اقدام کنند.

تاکید می گردد، تنها مرجع رسیدگی به درخواست خروج از کشور کارکنان وظیفه حین خدمت، نیروی انسانی یگان خدمتی بوده و ضروری است که این عزیزان قبل از حرکت به سمت مرزهای کشور مجوزهای لازم را اخذ کنند.

در این اطلاعیه آمده است، مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان های داخلی (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.