سربازان برای شرکت در مراسم اربعین از طریق یگان خدمتی اقدام کنند
بنا بر اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا سربازان حین خدمت برای شرکت در مراسم اربعین حسینی باید از طریق یگان خدمتی اقدام کنند.
تاکید می گردد، تنها مرجع رسیدگی به درخواست خروج از کشور کارکنان وظیفه حین خدمت، نیروی انسانی یگان خدمتی بوده و ضروری است که این عزیزان قبل از حرکت به سمت مرزهای کشور مجوزهای لازم را اخذ کنند.
در این اطلاعیه آمده است، مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان های داخلی (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.