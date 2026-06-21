کشف ۳۶ گرم شیشه در بوستان لاله

به گزارش ایلنا، سرگرد ناصر کوهی، فرمانده یگان حفاظت منطقه ۶، با اعلام این خبر گفت: در جریان گشت‌های هدفمند و پایش روزانه بوستان لاله، نیروهای یگان حفاظت به رفتار مشکوک یک فرد در محدوده بوستان برخورد کرده و پس از بررسی‌های لازم نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام شده از متهم، ۳۶ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شد که پس از صورت‌جلسه و مستندسازی، پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌ربط تحویل شد.

فرمانده یگان حفاظت منطقه ۶ با اشاره به رویکرد جدی مدیریت شهری در حفظ امنیت فضاهای عمومی اظهار داشت: بوستان‌ها و مراکز پرتردد شهری باید محیطی امن و آرام برای حضور خانواده‌ها و شهروندان باشند و هرگونه فعالیت مجرمانه که آرامش عمومی را مخدوش کند با واکنش فوری نیروهای مسئول مواجه خواهد شد.

سروان طباطبایی، فرمانده پاسگاه بوستان لاله، نیز با اشاره به روند دستگیری متهم گفت: پس از شناسایی و کشف مواد مخدر، فرد متخلف در تلاش بود با پیشنهاد رشوه از پیگیری قانونی و انجام مراحل قضایی جلوگیری کند، اما مأموران پاسگاه با هوشیاری و پایبندی کامل به اصول حرفه‌ای و قانونی، این پیشنهاد را قاطعانه رد کردند.

وی افزود: سلامت اداری، رعایت قانون و صیانت از حقوق شهروندان از اصول غیرقابل چشم‌پوشی در مأموریت‌های انتظامی و حفاظتی است و هیچ‌گونه اقدامی خارج از چارچوب قانون نمی‌تواند مانع برخورد با متخلفان شود.

فرمانده پاسگاه بوستان لاله تصریح کرد: پس از تکمیل مستندات و انجام تشریفات قانونی، متهم به همراه مواد مکشوفه برای ادامه روند رسیدگی به مراجع انتظامی و قضایی تحویل داده شد.

به گزارش شهر، سرگرد کوهی در پایان با تأکید بر تداوم رصد و پایش فضاهای عمومی منطقه خاطرنشان کرد: تأمین امنیت، ارتقای احساس آرامش شهروندان و مقابله با آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های مدیریت شهری منطقه ۶ است و این اقدامات به‌صورت مستمر در بوستان‌ها و فضاهای عمومی منطقه ادامه خواهد داشت.

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