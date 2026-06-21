وی با یادآوری سابقه ۲۷ ساله کمیته «تجویز و مصرف منطقی دارو» افزود: با وجود دستاوردهای ارزشمند این کمیته، تغییر الگوهای مصرف پس از دوران کرونا و افزایش تجویزهای غیرمنطقی، ضرورت بازنگری در سیاست‌ها را دوچندان کرده است. در همین راستا، یکی از پنج کمیته تخصصی وزارت بهداشت با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر و انجمن‌های علمی، به طور ویژه بر اصلاح فرآیندهای تجویز و نظارت بر آن متمرکز شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: متأسفانه در مواردی مشاهده می‌شود داروهایی که با اهداف علمی و برای بیماری‌های مشخص در فهرست دارویی قرار گرفته‌اند، خارج از اندیکاسیون‌های مصوب و بدون ضرورت علمی تجویز می‌شوند که این روند نیازمند کنترل و نظارت دقیق‌تر است.

پیرصالحی با تأکید بر مصرف بالای آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم‌های تزریقی در کشور، گفت: بسیاری از بیماری‌های شایع نظیر سرماخوردگی نیازی به این اقلام ندارند. مصرف غیرضروری آنتی‌بیوتیک‌ها علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافه به نظام سلامت، منجر به افزایش خطر «مقاومت میکروبی» می‌شود که یکی از بزرگترین تهدیدهای سلامت در آینده نزدیک است.

وی با اشاره به نتایج مطالعات دانشگاهی مبنی بر اینکه حدود ۱۸ درصد از کل بازار دارویی کشور به صورت داروهای باقی‌مانده و مصرف‌نشده در منازل نگهداری می‌شود، خاطرنشان کرد: از آنجا که دارو پس از خروج از چرخه توزیع رسمی به دلیل عدم اطمینان از شرایط نگهداری، قابل بازگشت به سیستم نیست، تنها راهکار منطقی، تجویز و تحویل دارو متناسب با نیاز واقعی بیمار است.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری پزشکان در تجویز صحیح، نظارت سازمان‌های بیمه‌گر و افزایش سطح آگاهی جامعه، بتوان ضمن تأمین پایدار داروهای حیاتی، از هدررفت گسترده منابع مالی و دارویی کشور جلوگیری کرد.