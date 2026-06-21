به گزارش ایلنا، در نشست جامعه خیرین حامی معلولان کشور مسئولان سازمان بهزیستی از افزایش قابل توجه مشارکت‌های مردمی، توسعه شبکه خیرین و اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه مسکن، اشتغال و جهیزیه خبر دادند.

سید جواد حسینی با اشاره به نقش پررنگ مردم در شرایط بحرانی گفت: در جریان ۴۰ روز جنگ، مجموع کمک‌های مردمی به سازمان بهزیستی کشور به حدود ۱۷۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره‌های عادی، رشدی نزدیک به ۵۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

وی افزود: برخلاف انتظار، شرایط جنگی موجب کاهش مشارکت‌ها نشد و برعکس، سطح همراهی اجتماعی به شکل قابل توجهی افزایش یافت.

در این نشست همچنین اعلام شد که توسعه شعب جامعه خیرین حامی معلولان در دستور کار قرار گرفته و هدف‌گذاری ایجاد شعب در هر ۳۱ استان کشور دنبال می‌شود. این شبکه به عنوان یکی از ساختار‌های اصلی حمایت از افراد دارای معلولیت معرفی شد.

سید محمدجواد حسینی گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۵ هزار و ۴۹۱ سری جهیزیه میان مددجویان توزیع شده که نسبت به سال قبل، رشد ۱۸۳ درصدی داشته است.

وی از اجرای پویش‌های حمایتی مانند «مثبت ماه» و «بنای مهربانی» خبر داد و افزود: شامل تأمین مسکن، جهیزیه، بسته‌های معیشتی و کمک به کودکان بازمانده از تحصیل بوده است.

بر اساس اعلام مسئولان، مجموع مشارکت‌های مردمی در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵۱۸ درصد رشد داشته و تنها در حوزه زکات فطره نیز میزان کمک‌ها از ۸۳ به ۱۶۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.

حسینی همچنین از توسعه رویکرد محله‌محور در مناطق ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تهران خبر داد و گفت: نقشه جامع مسئولیت اجتماعی در ۸۰ درصد استان‌ها تدوین شده است.

به گفته وی، درگاه رسمی مشارکت‌های مردمی به نشانی mosharekat.behzisti.ir راه‌اندازی شده و همکاری‌هایی با نهاد‌هایی مانند همراه اول، سازمان حج و زیارت، فدراسیون فوتبال و دانشگاه فرهنگیان شکل گرفته است.

حمیدرضا شاه‌حسینی، رئیس هیئت‌مدیره جامعه خیرین حامی معلولان کشور گفت: تمرکز اصلی این مجموعه بر پنج محور ازدواج، اشتغال، مسکن، آموزش و توانمندسازی است و توسعه شعب استانی در دستور کار قرار دارد.

همچنین بر اساس اعلام اعضای هیئت‌مدیره، ایجاد شعب جدید در استان‌هایی مانند تهران، قم، مازندران، یزد و قزوین و نیز تشکیل بانک اطلاعات خیرین برای هدفمند کردن کمک‌ها در حال پیگیری است.

این نشست نشان داد که مشارکت مردمی در حوزه حمایت از افراد دارای معلولیت و مددجویان بهزیستی در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و با گسترش شبکه خیرین، پویش‌های اجتماعی و همکاری نهاد‌های مختلف، ظرفیت‌های جدیدی برای حمایت اجتماعی در کشور در حال شکل‌گیری است.

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