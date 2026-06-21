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کشف ۲۱۶ قبضه سلاح جنگی و شکاری

کشف ۲۱۶ قبضه سلاح جنگی و شکاری
کد خبر : 1802315
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سخنگوی فراجا از کشف ۶۶ قبضه سلاح جنگی و ۱۵۰ قبضه سلاح شکاری قاچاق و غیر مجاز در فرماندهی انتظامی استان خوزستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار منتظرالمهدی در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای طرح جمع آوری سلاح و مهمات قاچاق و غیر مجاز در استان خوزستان، طی ۴۸ ساعت گذشته، با هوشیاری و اقدامات به موقع صورت گرفته توسط همکارانم ۶۶ قبضه انواع سلاح جنگی و ۱۵۰ قضبه سلاح شکاری، به همراه ۳۷۸۴ فشنگ مربوطه کشف شد.

سخنگوی فراجا با اشاره به دستیابی به نتایج اثربخش در حوزه کشف و پیشگیری از جرائم خشن گفت: در این رابطه ۱۷۸ متهم نیز دستگیر و پس از سیر مراحل بازجویی، تحویل مراجع قضایی شدند.

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